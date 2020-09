Sommertour in die Sternwarte "Wir sehen den Sternenhimmel jetzt mit ganz anderen Augen" Für die Sommertouristen ging es zum Abschluss der Veranstaltungsreihe in die Meckesheimer Volkssternwarte. Noch 10 Gratis-Artikel diesen Monat. RNZonline Angebote Fertigmachen für das Naturkino: In der Dämmerung überprüft Astronom Gerhard Hirth die Teleskope der Volkssternwarte. Foto: Pfeifer Von Benjamin Miltner Meckesheim.Licht aus, Kopf hoch – Augen auf! "Es verspricht eine schöne Nacht zu werden, in der wir auch die schwachen Sterne sehen können." Mit viel Optimismus ging Dr. Gerhard Hirth am Montagabend das Finale der RNZ-Sommertour rund um Heidelberg in der Meckesheimer Volkssternwarte an. Der Astronom sollte recht behalten. Er nahm fünf RNZ-Abonnenten – mehr waren wegen der Corona-Regeln auf dem kleinen Areal nicht erlaubt – mit auf einen unvergesslichen Streifzug durch den Sternenhimmel. Jupiter Der größte Planet unseres Sonnensystems ist mit bloßem Auge zu erkennen – man muss nur wissen wo. Und dafür ist Hirth als Experte des Meckesheimer Vereins Carpe noctem da, der die Volkssternwarte unterhält und dort ganzjährig Führungen anbietet. "Das ganze Kino ist hier im Süden", weist der Astronom mit einem Laserpointer die Richtung. Schon ist der Gasriese, elfmal so groß wie die Erde, als Lichtpunkt zu erkennen. Erst der Anblick durch das 15-Zentimeter-Linsenteleskop offenbart die wahre Gestalt: "Wir sehen keinen Boden oder Kern, nur eine Scheibe mit Wolken aus metallischem Wasserstoff." Hintergrund Kassiopeia, Bärenhüter, großer und kleiner Wagen, Sommerdreieck: Diese und noch viel mehr Sternbilder und -haufen brachte Astronom Dr. Gerhard Hirth den RNZ-Sommertouristen beim Besuch der Volkssternwarte in Meckesheim nah. Pointiert und fundiert vermittelte der Astrophysiker jede Menge weiteres Wissen: [+] Lesen Sie mehr Kassiopeia, Bärenhüter, großer und kleiner Wagen, Sommerdreieck: Diese und noch viel mehr Sternbilder und -haufen brachte Astronom Dr. Gerhard Hirth den RNZ-Sommertouristen beim Besuch der Volkssternwarte in Meckesheim nah. Pointiert und fundiert vermittelte der Astrophysiker jede Menge weiteres Wissen: > Wieso Meckesheim als Sternwarten-Standort geeignet ist: "Hier ist eine verdammt dunkle Ecke", sagt Hirth. Klingt im ersten Moment nicht nach Lob, ist es aber aus dem Mund eines Astronomen sehr wohl. "In Mannheim oder Heidelberg sehen sie nicht einmal die hellsten Sternbilder", macht er das Problem der Lichtverschmutzung deutlich. "In Meckesheim herrscht dagegen fast Odenwald-Qualität". Weiterer Vorzug der im Februar 2013 eröffneten Sternwarte: "Man kann ganz tief den Horizont in Richtung Süden betrachten, das ist selten", erklärt Hirth. > Was Sterne und Planeten unterscheidet: Sterne haben in ihrem Innern eine Energiequelle, glühen heiß und leuchten von selbst. "Sie haben ,echte’ Farben und leuchten etwa blau, weiß, gelb oder rot", sagt Hirth. Planeten wie Erde, Jupiter, Mars oder Saturn sind dagegen kalt und leuchten nicht von alleine, sondern reflektieren das Sonnenlicht. > Welche Gefahren für Mensch und Maschine lauern: "Die Sonne ist ein Kapitel für sich", sagt Hirth. Es ist sein Spezialgebiet, weshalb er nicht nur fast jede klare Nacht für seine wissenschaftlichen Beobachtungen nutzt, sondern auch jeden klaren Tag. Hirth setzt dafür spezielle Geräte und Filter ein. Er warnt: "Schauen Sie nie mit einem einfachen Fernglas in die Sonne, auch nicht mit Filtern oder drei Sonnenbrillen drüber." Die konzentrierte UV-Strahlung löst im Auge irreparable Schäden aus. Ähnlich lichtempfindlich sind übrigens auch die großen Teleskope internationaler Mega-Sternwarten. "Mit denen kann man nur ganz langweilige schwache Sterne anschauen, sonst gehen die sensiblen Geräte kaputt", weiß Hirth. > Wie der Experte Verschwörungstheorien begegnet: "Die Erde ist eine Scheibe" – es gibt sie immer noch, die Vertreter dieser kühnen These. "Sie ist voll in Mode, ihre Anhänger versuchen sogar wissenschaftlich mit Computersimulation und Mathematik Beweise dafür zu finden", erzählt Hirth. Er entkräftet die Theorie anschaulich: Warum erkenne man bei einem Schiff am Horizont zuerst die Spitze des Mastes, dann die Mitte und schließlich das ganze Schiff? "Ich würde gerne einen sogenannten ,Flacherdler’ kennenlernen, der das erklärt." (bmi)

[-] Weniger anzeigen

Saturn

In der klaren, aber empfindlich kalten Septemberluft funkelt auch der Saturn am Firmament. "Er ist das schönste Gestirn am Himmel", sagt Hirth. Stechend scharf fokussiert das Hightech-Gerät mit dem Wert eines Neuwagens den prallen Leuchtball und den ihn umspannenden filigranen Ring. "Diesen Anblick werde ich mein Leben lang nicht mehr vergessen", ist sich Erika Grab aus Bammental sicher.

Andromeda-Galaxie

2,5 Millionen Lichtjahre – so weit entfernt ist die Andromeda-Galaxie von der Erde. Im Gegensatz zu den Planeten ist das Karussell aus Abermilliarden von Sternen als Punkte und Nebelflecken besser mit dem 30-Zentimeter-Spiegelteleskop als mit dem Linsenteleskop einzufangen (siehe Artikel rechts). "Wenn wir da wohnen würden, wäre es sogar nachts taghell", verdeutlicht Hirth die immense Leuchtkraft.

M13

Zurück in unsere Heimat, die Milchstraße. Hinein in M 13. Dieser Kugelsternhaufen im Sternbild Herkules umfasst rund 100.000 Sterne, die als kompakte Gruppe losgelöst von der Milchstraße sind. "Warum, weiß niemand. Auch ihr Ursprung ist ungeklärt", erklärt Hirth. "Es sind sehr, sehr alte und interessante Objekte." Und schöne noch dazu, erinnern sie doch in ihrer Gemeinschaft an einen kleinen Schneeball.

Masken können die Freude der RNZ-Leser nicht verbergen. Foto: Pfeifer

Mars

Das Thermometer zeigt nur noch einstellige Werte an, aber die RNZ-Abonnenten glühen weiter vor Entdeckerlust, richten ihren Blick gen Osten, nehmen den Mars ins Visier. Sie zieht seine blutrote Farbe in den Bann; dank der 100-fachen Vergrößerung sind auch die Strukturen seiner durch Eisenoxid-Staub gefärbten Oberfläche erkennbar.

Mond

Der Trabant der Erde bildet den Schlusspunkt. "Wahnsinn, wie hell der Mond ist", erschrickt der Leimener Rudy The beim Blick durch das Teleskop. "Da ist ordentlich Saft drauf", lacht Astronom Hirth. "Die schönste Ecke ist die Tag-Nacht-Grenze." Dort reicht die Temperaturspanne von 160 Grad auf der hellen und -170 Grad Celsius auf der dunklen Seite. Auch die von Kratern zerklüftete Landschaft ist zu erkennen. Bleibt nur noch eine Frage offen: "Wo ist jetzt der Mann im Mond?", will Erika Grab im Scherz wissen. Nicht nur Gatte Johann stellt zufrieden fest: "Es war einfach richtig toll. Wir sehen den Sternenhimmel jetzt mit ganz anderen Augen."