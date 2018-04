Am Hugo-Giese-Platz ging die Feier weiter. Auch heute locken dort noch Stände und Fahrgeschäfte große wie kleine Besucher.

Bunt kostümiert nahmen die Kinder der Eppelheimer Schulen und Kindergärten in großer Zahl am Sommertagszug teil.

Auf dem Parkplatz am katholischen Gemeindezentrum fand der Umzug in der Verbrennung des "Winters" seinen Höhepunkt. Fotos: Geschwill

Von Sabine Geschwill

Eppelheim. Größer, schöner und prächtiger geht es in der Region kaum: Am gestrigen Sonntag beteiligten sich 37 Gruppen mit rund 1000 Kindern und Jugendlichen am Sommertagszug der Stadt. Schon die Aufstellung der vielen Gruppen auf dem Schulhof der Theodor-Heuss-Grundschule und den angrenzenden Straßen war eine organisatorische Meisterleistung. Die Sommertagsbrezeln, die jedes teilnehmende Kind geschenkt bekam, hatte der Obst- und Gartenbauverein gespendet.

Die Erstklässler der Friedrich-Ebert-Gemeinschaftsschule, alle Grundschulklassen der Theodor-Heuss-Grundschule sowie die Kindergärten Villa Kunterbunt und Kinderhaus Postillion, St. Elisabeth und St. Luitgard, Friedrich-Fröbel, Scheffelstraße und Sonnenblume marschierten beim Umzug ebenso mit wie die Kinderfeuerwehr Eppelheim, der Eppelheimer Carnevalclub mit seinen Elferräten und Garden und der Reiterverein. Die Mitglieder des Eppelheimer Carnevalclubs hatten die riesigen Sommertagsstecken sowie die geschmückten Sommer- und Winterbutzen im Gepäck. Sie wurden von Bürgermeisterin Patricia Rebmann begleitet, die mit den Feuerwehrkindern den Umzug anführte.

Für Musik und Sommertagslieder zum Mitsingen waren der Musikverein "Da Capo" und die Musikvereinigung der HSB zuständig. Die Zuschauer hatten entlang des Umzugsweges viel zu schauen. Vor allem die Kindergartengruppen und Grundschulklassen waren im Vorfeld sehr fleißig gewesen. Sie hatten sich viele großartige Verkleidungen und sommerliche Motive einfallen lassen und dafür aufwendig gebastelt.

Die Kreativität kannte keine Grenzen. Die Kinder der Rabengruppe des St. Elisabeth-Kindergartens waren beispielsweise ganz entzückend als Frühlingsgeister unterwegs. "Ich bin die Raupe Nimmersatt, die immer Lust auf Frühling hat" hatten sich die Kinder der Villa Kunterbunt zum Motto gemacht. Die Bärengruppe des evangelischen Kindergartens Scheffelstraße meinte ganz passend: "Die Bären brummen 1,2,3 - der Winterschlaf ist jetzt vorbei!"

Wie sie sich den "Eppelheimer Hasenfrühling" vorstellen, demonstrierte die Klasse 4d der Theodor-Heuss-Grundschule. Die Klasse 1a der Friedrich-Ebert-Schule war hingegen als flatternde Schmetterlinge unterwegs.

Die Mitglieder des Gemeinderates, die sich entlang des Umzugsweges postiert hatten, waren aufgerufen, die Präsentationen der einzelnen Gruppen mit Punkten zu bewerten. Die Teilnehmer mit den höchsten Punktzahlen werden nach der Auszählung entsprechend ihrem Ergebnis mit Geldbeträgen für ihre Ideen belohnt.

Entlang der Umzugsstrecke sorgten die Freiwillige Feuerwehr mit ihrer Jugend, der Polizeiposten und das DRK Eppelheim für das Wohl und die Sicherheit der Umzugsteilnehmer.

Auf dem Parkplatz am katholischen Gemeindezentrum wurde dann bei tollem Sonnenschein die kalte Jahreszeit mit dem Lied "Winter Ade" endgültig verabschiedet. Bürgermeisterin Rebmann heizte mit einer brennenden Fackel dem Winterbutzen mächtig ein. Schnell ging der symbolische Winter unter Aufsicht der Feuerwehr in Flammen auf.

Nach diesem lodernden Spektakel ging es anschließend für viele der Umzugsteilnehmer zum Frühlingsfest auf den Hugo-Giese-Platz, wo die Schaustellerbetriebe mit ihren Karussells und Buden auch noch am heutigen Montag zu einem Besuch einladen.