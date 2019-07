Von Anja Hammer

Region Heidelberg. Sieben Mal mit dem Fahrrad um die Welt: Das ist die beeindruckende Bilanz, die die Region rund um Heidelberg vorweisen kann. Bei der bundesweiten Aktion "Stadtradeln", eine Art kommunaler Wettstreit um die meisten Kilometer auf dem Fahrrad, haben die zwölf teilnehmenden Gemeinden aus der Region knapp 280.000 Kilometer zurückgelegt. Für dieses Ergebnis haben 1449 Menschen aus Bammental, Dossenheim, Eppelheim, Gaiberg, Heiligkreuzsteinach, Leimen, Lobbach, Neckargemünd, Nußloch, Mauer, Meckesheim und Wiesenbach drei Wochen lang in die Pedale getreten.

Hintergrund Mit der ersten Teilnahme gleich zum Rekord: Das ist der Bammentaler Elsenztalschule beim Stadtradeln gelungen. Denn in ihrem Team waren 82 Schüler und Lehrer gemeldet - und damit sind sie die größte Gruppe in der Region rund um Heidelberg. Und wenn die Pfingstferien nicht gewesen wären, wären es sogar noch mehr gewesen, berichtet Lehrerin Anette Rehfuß. Denn das Stadtradeln fand [+] Lesen Sie mehr Mit der ersten Teilnahme gleich zum Rekord: Das ist der Bammentaler Elsenztalschule beim Stadtradeln gelungen. Denn in ihrem Team waren 82 Schüler und Lehrer gemeldet - und damit sind sie die größte Gruppe in der Region rund um Heidelberg. Und wenn die Pfingstferien nicht gewesen wären, wären es sogar noch mehr gewesen, berichtet Lehrerin Anette Rehfuß. Denn das Stadtradeln fand direkt vor den Ferien statt. Eigentlich gut: "Der Zeitpunkt hat gut gepasst", meint Rehfuß, die den Stadtradeln-Stein an ihrer Schule ins Rollen brachte. Denn in den Vorjahren fiel die Aktion stets in die Ferien, weshalb sich die Schule nie beteiligte. Nur: "Jetzt kamen ein paar Schüler mit ihren Radelpässen nach den Ferien", so Rehfuß. "Aber da war es zu spät und sie konnten nicht mehr erfasst werden." Ansonsten wäre die Bammentaler Gruppe sogar auf 100 Aktive gekommen - quasi jeder fünfte Schüler der Bildungseinrichtung mit insgesamt 500 Kindern und Jugendlichen. Das Stadtradeln kam nämlich gut an: "Es gab aus allen Klassen positive Rückmeldungen", berichtet Rehfuß. Die zehnte Klasse habe sogar extra einen gemeinsamen Fahrradausflug nach Heidelberg gemacht, Schüler aus Neckargemünd hätten sich verabredet, um gemeinsam zum "Pumptrack" nach Mauer zu fahren, und viele Lehrer seien auf zwei Rädern zu ihrem Arbeitsplatz gekommen. "Unser Schulleiter ist sogar ein paar Mal aus Rohrbach mit dem Rad gekommen", berichtet Rehfuß. Am eifrigsten sei ein Siebtklässler gewesen: Der Junge, der auch Radsportler sei, habe allein 368 Kilometer geschafft. Unterm Strich kamen in den drei Wochen 3541 Kilometer bei der Elsenztalschule zusammen. "Da ist noch Luft nach oben", meint die Lehrerin. Denn die nächste Teilnahme am Stadtradeln steht für sie schon fest. Zumal die Aktion einiges bewegt habe: "Vorher haben die Radständer gereicht", weiß Rehfuß. "Aber während der Aktion und auch jetzt noch sind es viel zu wenige." Sowohl bei den Schülern als auch bei den elf teilnehmenden Lehrern habe ein Umdenken eingesetzt. "Sie haben entdeckt: Radfahren ist cool." Nur würde es ihnen schwer gemacht: Von den Neckargemünder Jugendlichen habe sie die Rückmeldung bekommen, dass es schwierig sei, von dort nach Bammental zu radeln. Entlang der viel befahrenen Bundesstraße 45 hätten sie kein gutes Gefühl. Rehfuß: "Und für Jüngere ist es sowieso zu gefährlich." (aham)

[-] Weniger anzeigen

Gemeinden rund um Heidelberg

Die Zahl der Stadtradeln-Kommunen in der Region ist erneut gestiegen: Waren es letztes Jahr noch acht, sind es nun zwölf. Und unter zwei Neulingen schien die Motivation offenbar besonders hoch zu sein: 214 Nußlocher haben ihrer Gemeinde bei der Premiere zum ersten Platz im Region-Ranking verholfen; 243 Dossenheimer haben die Steinbrechergemeinde zum dritten Platz gestrampelt. Auffällig ist auch die Radel-Begeisterung in Leimen: Die Große Kreisstadt war dieses Jahr zum zweiten Mal bei der Aktion dabei und stellt mit 245 Aktiven knapp vor Dossenheim den Teilnehmerrekord.

Besonders hervorgetan haben sich aber auch Meckesheim, Neckargemünd und Mauer. Denn dort waren die Mitmachenden besonders eifrig. Meckesheims Kilometerzahl wurde nämlich von "nur" 55 Radlern erkämpft. Das heißt: Jeder von ihnen hat im Durchschnitt 267 Kilometer zurückgelegt. In Neckargemünd lag der Schnitt pro Radler bei 253 Kilometern und in Mauer bei 235 Kilometern. Mauer ist übrigens ein alter Hase beim Stadtradeln: Die 4000-Einwohner-Gemeinde macht seit 2015 jedes Jahr mit - ohne dass Ermüdungsanzeichen erkennbar wären. Denn wie schon im letzten Jahr hat Mauer die anderen elf Kommunen in einer Kategorie weit hinter sich gelassen: Rechnet man das Ergebnis auf die Einwohner, so kommen auf jeden Mauermer 6,5 geradelte Kilometer. Bei dieser Rechenweise folgt Nußloch auf dem zweiten Platz mit 4,3 Kilometern je Einwohner und Heiligkreuzsteinach auf Platz 3 mit 4,2 Kilometern pro Einwohner.

Hintergrund 9127 Kilometer: Das ist die stolze Bilanz der Stadtradeln-Gruppe des Nußlocher Radsportclubs (RSC). Damit belegt das 22-köpfige Team den Spitzenplatz in der Region rund um Heidelberg. Dabei war dieser Erfolg zunächst gar nicht absehbar, wie Teamkapitänin Carolin Rauth erzählt. "Als ich Mitglieder fürs Team mobilisieren wollte, lief es erst ganz schön müde an", berichtet Rauth. [+] Lesen Sie mehr 9127 Kilometer: Das ist die stolze Bilanz der Stadtradeln-Gruppe des Nußlocher Radsportclubs (RSC). Damit belegt das 22-köpfige Team den Spitzenplatz in der Region rund um Heidelberg. Dabei war dieser Erfolg zunächst gar nicht absehbar, wie Teamkapitänin Carolin Rauth erzählt. "Als ich Mitglieder fürs Team mobilisieren wollte, lief es erst ganz schön müde an", berichtet Rauth. Erst als das Stadtradeln schon voll im Gange war, kam der Stein im Verein ins Rollen. "Das war wie ein Kettenbrief", sagt die Gründerin lachend. Der späte Einstieg war aber für die Radsportbegeisterten kein Problem: "Die meisten zeichnen ihre Touren mit dem Handy auf und konnten die Kilometer dann einfach nachtragen", erklärt Rauth, die in dem 2006 gegründeten Verein Finanzvorstand ist. Dass im Radsportclub viel Rad gefahren wird, überrascht natürlich nicht sonderlich: Bei den Touren am Wochenende kommen 70 bis 80 Kilometer pro Person zusammen, beim Training unter der Woche 50 bis 60 Kilometer. Doch das allein verhalf dem Verein nicht zum Erfolg: In der Gruppe entwickelte sich dann zunehmender Ehrgeiz. "Man hat immer geschaut, wo man steht - in Nußloch und im Team", so Rauth. "Das hat die Sache angefeuert." Auch trete gut die Hälfte der Gruppe im Alltag in die Pedale. Den Spitzenplatz im Team selbst hat sich schließlich Werner Vetter gesichert. Mit über 1200 Kilometern wurde er am Ende der RSC-Kilometerkönig. "Er macht viele große Touren und fährt auch sonst mit dem Rad, was geht", weiß Carolin Rauth über ihren Mannschaftskollegen. Sie selbst hat übrigens ihre ganze Familie mit ins Boot geholt: Ob zum Kindergarten, zur Schule, zum Arzt oder zum St. Leoner See - die Familie versuchte, alle Wege mit dem Rad zurückzulegen. "Das tun wir aber seit diesem Jahr eh", erklärt die dreifache Mutter. Denn die Familie hat sich bewusst dazu entschieden, eines der zwei Autos aufzugeben. "Wir wollten etwas zum Klima beitragen", sagt Rauth. "Und natürlich unseren Kindern ein Vorbild sein." Damit trifft die Nußlocher Familie den Kern der Stadradeln-Aktion. Mit den über 1400 Kilometern, die die fünf in den drei Wochen zurückgelegt haben, haben sie 200 Kilogramm CO2 eingespart. (aham)

[-] Weniger anzeigen

Teams rund um Heidelberg

Wer beim Stadtradeln mitmacht, ist immer Teil eines Teams. Insgesamt hatten sich in der Region 142 Mannschaften für die Aktion formiert - und sei es nur die offene Gruppe, die es in jedem Ort gibt. Das größte Team stellte die Bammentaler Elsenztalschule mit 82 Mitfahrern, die zweitgrößte Truppe - 72 Mitglieder - hatte sich in der Dossenheimer Neubergschule gefunden und das drittgrößte Team, das Kirchentandem aus Eppelheim, hatte 42 Mitstreiter. Das Team des RSC Nußloch hat die weiteste Strecke zurückgelegt, gefolgt von den Germania-Radlern aus Wiesenbach und dem Eppelheimer Kirchentandem. Mit Abstand am meisten Kilometer pro Mitglied legte übrigens die Meckesheimer "Männersportelite" zurück: Das Duo schaffte es auf 1273 geradelte Kilometer in drei Wochen.

Im bundesweiten Vergleich

Bislang haben sich über 1000 Kommunen und Landkreise beim Stadtradeln angemeldet. Da die Aktion aber noch bis Ende September geht, ist das bundesweite Ranking nur ein Zwischenergebnis. Demnach sind Mauer und Bammental unter den besten 25 Kommunen mit weniger als 10.000 Einwohnern. In den Gemeinden bis 50.000 Einwohner liegt Region-Sieger Nußloch bundesweit auf Platz 115.