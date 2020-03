Von Christoph Moll

Bammental/Neckargemünd/Leimen. Die ersten warmen Sonnenstrahlen des Jahres haben wohl so manchen schon von einem Tag im Freibad träumen lassen. Doch wegen der Coronakrise ist derzeit gar nicht klar, wann auch die drei Freibäder in der Region rund um Heidelberg in Bammental, Neckargemünd und Leimen öffnen können. Bisher sieht die Corona-Verordnung des Landes eine Schließung von Schwimmbädern bis zum 19. April vor. In den Freibädern laufen die Vorbereitungen deshalb ganz normal – als gäbe es gar keine Coronakrise.

Im Bammentaler Waldschwimmbad hat das dreiköpfige Team um Schwimmmeister Carsten Kresser nach Fastnacht losgelegt. Rosenstöcke wurden geschnitten, Beckenränder mit Hochdruckreinigern gesäubert, Grünanlagen neu angelegt und Fitnessgeräte in der derzeit ebenfalls geschlossenen Kneipp-Anlage aufgestellt. Auch die Technik wurde gewartet. Nun werden die Becken gereinigt. "Wir lassen auf jeden Fall Wasser ein", sagt Kresser. Dieses stamme aus einer Quelle und koste deshalb nichts.

"Wir sehen positiv nach vorne und tun so, als würde es Corona gar nicht geben", so der Schwimmmeister. "Wir wollen damit Hoffnung machen und den Menschen zeigen: Wenn ihr ins Freibad gehen wollt, müsst ihr euch an die nun geltenden Regeln halten." Dann steige die Wahrscheinlichkeit, dass das Waldschwimmbad am 9. Mai öffnen könne. Und wenn nicht? "Daran verschwenden wir keinen Gedanken", sagt Kresser.

Auch in Neckargemünd wird derzeit im Kleingemünder Terrassen-Freibad die Krise verdrängt. "Es wird alles ganz normal auf die Saison vorbereitet", berichtet Stadtsprecherin Petra Polte. "Wir öffnen am 2. Mai, wenn wir nicht gestoppt werden." Die Wahrscheinlichkeit sei aber wohl "nicht so groß", so Polte. Wie intensiv die Vorbereitungen weitergehen, hänge von den nächsten Wochen ab.

Im Leimener Bäderpark, dessen Hallenbad seit zwei Wochen geschlossen ist, laufen die Vorbereitungen im Freibad ebenfalls. So werden auch neue Wege angelegt. Wie Vize-Betriebsleiter Markus Wittner mitteilte, soll die Saison am 21. Mai starten. "Wir werden die Entwicklung natürlich weiter genau beobachten und hoffen, dass wir das Freibad wie geplant öffnen können", so Wittner.