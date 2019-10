Schönau. (cm) Die Zerstörungen von Wahlplakaten nehmen kein Ende: Wenige Tage vor dem Aufeinandertreffen der sieben Bürgermeisterkandidaten am Dienstag und Mittwoch, 8. und 9. Oktober, in Schönau und Altneudorf fand die Serie eine Fortsetzung. Erneut traf es in der Nacht auf Mittwoch Plakate und Banner von Freie-Wähler-Kandidat Alesandro Sánchez Mateos.

Die Serie hatte vor knapp zwei Wochen begonnen. Unbekannte rissen 20 Plakate des parteilosen Kandidaten Peter Göttmann herunter und warfen sie in die Steinach. Wenig später wurde bekannt, dass in derselben Nacht auch sieben Plakate von Sánchez Mateos betroffen waren. Ein Banner landete zudem in der Steinach. Wenige Nächte später wurden zwei der zwei mal ein Meter großen Banner an Brücken gestohlen. Sánchez Mateos hängte neue Plakate auf und erneuerte die Banner.

In der Nacht auf Mittwoch rissen Unbekannte nun zwölf Plakate herunter und nahmen die meisten mit. Der Kandidat glaubt, dass die Täter mit einer Leiter kamen. Denn die Plakate habe er sehr hoch aufgehängt. Das Banner an der Steinachbrücke schnitten sie mit einem Messer durch. Auch diesen Vorfall hat der Kandidat bei der Polizei angezeigt. Zuvor waren sieben weitere Plakate von ihm mit Farbe beschmiert worden.

Sánchez Mateos will das Banner reparieren und wieder aufhängen: "Davon lasse ich mich nicht beeindrucken, ich stehe weiter voll und ganz hinter meiner Entscheidung zu kandidieren."

Info: Zeugen melden sich bei der Neckargemünder Polizei, Telefon: 06223/92540.