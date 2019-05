Schönau. (pol/mün) Erst verhedderte sich ihr Hund und geriet in Panik. Dann stolperte eine 61 Jahre alte Frau über eine gespannte Schnur und verletzte sich dabei. Der Vorfall ereignete sich am Sonntagmittag in Schönau, wie die Polizei mitteilt.

Die Frau war gegen 11 Uhr mit ihrem Hund spazieren, als sie einen Verbindungsweg zwischen Bergstraße und Jägerpfad passieren wollte. Autos dürfen hier nicht fahren, aber Fahrräder und Motorräder. Doch dort hatten Unbekannte eine Schnur über den Weg gespannt, die offenbar nicht zu erkennen war.

Nachdem die 61-Jährige ihren Hund aus der Stolperfalle befreien konnte, fiel sie selbst bäuchlings zu Boden. Hierbei zog sie sich Hautabschürfungen und Prellungen an Armen, Beinen und Rippen zu. Die Schnur habe sie daraufhin weggerissen und in den Bach geworfen, berichtet die Polizei.

Jetzt sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise zur Person geben können, die die Schnur gespannt hat. Das Polizeirevier Neckargemünd ist unter der Rufnummer 06223/92540 erreichbar.