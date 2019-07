Von Thomas Seiler

Schönau. Bei der Vorstellung der Zahlen für die Sanierung der Grundschule Altneudorf kam der Gemeinderat ganz böse ins Schlingern. Denn im laufenden Haushalt hat der Rat 800.000 Euro für die Rundumerneuerung des in die Jahre gekommenen Gebäudes eingestellt. Allerdings würde die Maßnahme gemäß der vorliegenden Ausschreibungsergebnisse über eine Million Euro verschlingen. "Das würde das Projekt um rund 33 Prozent verteuern", teilte der Heidelberger Architekt Manfred Fischer dazu mit.

Neun Gewerke wurden ausgeschrieben. Denn die Grundschule ist laut Architekt zum Teil nicht mehr funktionstüchtig. Das Gebäude sei energetisch betrachtet eine "Null" und sei jetzt zu dämmen. Ferner gehe es um eine neue Fassade inklusive einer anderen Fensterfront, eine abzuhängende Deckenkonstruktion sowie eine komplett neue Elektroinstallation, abgesehen von diversen räumlichen Änderungen im Erd- und Dachgeschoss.

Angesichts der Kostensteigerung sah insbesondere der Fraktionssprecher der Freien Wähler (FWS), Darko Krcmar, Redebedarf. Mit Engelszungen redeten Bürgermeister Marcus Zeitler und der Geschäftsführer des Gemeindeverwaltungsverbands Schönau (GVV), Werner Fischer, auf Bedenkenträger im Gemeinderat ein, um eine Entscheidung zu erlangen. Auch Annette Gärtner (SPD) und die christdemokratischen Ratskollegen Heinrich Ludwig Runz und Wilhelm Happes sahen keine Alternative, wiewohl man schon eine gewisse Verärgerung über die erhöhten Submissionsbeiträge verspüre.

Für Gärtner bedeutete eine Rückabwicklung des schon laufenden Prozesses ein "totales Chaos". Nach Ansicht des GVV-Geschäftsführers befinde man sich "sowieso schon in Verzug" und der Rathauschef verwies noch einmal auf die Ergebnisse der Klausurtagung im November 2018 und die "zig Gespräche seit Januar", die keine andere Möglichkeit mehr zulassen würden.

Geplant ist nämlich für das kommende Schuljahr ein Komplettumzug der Schüler und Lehrer aus Altneudorf in die Schönauer Carl-Freudenberg-Schule, damit in dieser Zeitspanne das Domizil im Stadtteil die notwendige Sanierung erfährt. Laut Architekt dürften hierbei keine unliebsamen Überraschungen mehr auftauchen und bei einem Abriss des gesamten Schulhauses lägen die Kosten noch deutlich höher. Der Rat hatte also die Wahl zwischen Pest und Cholera.

Deshalb stimmte der Gemeinderat, nachdem auch Krcmar überzeugt war, über jedes Gewerke einzeln ab. Das Plazet gab es danach für die Vergabe des Gerüstbaus, der Spenglerarbeiten, für Außenputz und Wärmedämmung, für die Tätigkeit des Zimmermanns sowie für Rollläden und Jalousien, die nur unwesentlich die Verteuerung ausmachten. Bei den übrigen Gewerken hob man stattdessen die Ausschreibung auf und beauftragte Architekt und Verwaltung in Nachverhandlungen einzutreten oder einen anderen Interessenten zu verpflichten, der in die Kostenschätzung passt.

Demnach geht es um die Asbestentsorgung und die Flachdacharbeiten, für die es bislang noch keinen Bieter gab. Um mehr als das Doppelte zu teuer befand das Gremium das Angebot für den Trockenbau; der Fensterbauer sprengte ebenfalls deutlich den Kostenrahmen.

"Wir sind darüber alle nicht glücklich", betonte GVV-Geschäftsführer Fischer nach der Abstimmung. Er zeigte sich allerdings optimistisch, doch noch zu einem zufriedenstellenden Ergebnis zu kommen. "Ein brachliegendes Haus in Altneudorf können wir uns nicht leisten", sprach er dabei jedem aus der Seele.