Von Thomas Seiler

Schönau. Der Rathauschef des ehemaligen Klosterstädtchens Matthias Frick fühlte sich am Dienstag in der Stadthalle natürlich ganz besonders in seinem Element. Denn dort weilten zum Auftakt der dezentralen Impfung im Rhein-Neckar-Kreis gleich drei mobile Impfteams (siehe auch Seite "Rhein-Neckar"), um die über 80-Jährigen und die Bewohner des örtlichen Alten- und Pflegeheims mit dem Moderna-Vakzin gegen das Coronavirus zu impfen.

Seit Ende Dezember schwärmen mobile Impfteams von Heidelberg in die Alten- und Pflegeheime der ganzen Region aus. Jetzt geht es in die einzelnen Kommunen. Möglich machen dies viele ehrenamtliche Helfer wie auch Schönaus Bürgermeister Frick. Denn der Nußlocher ist ausgebildeter Rettungsassistent und seit dem Jahr 2001 ebenfalls Vorsitzender des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Leimen.

Zum Impfen führte ihn der Weg, wie er der RNZ verriet, allerdings über die DLRG, bei der er als "Leiter Medizin" im Landesverband Baden fungiert. Zudem ist er Rettungsdienstleiter für Mannheim, Heidelberg und den Rhein-Neckar-Kreis. Und diese Einrichtung in der Region hilft insbesondere logistisch. Die Lebensretter stellen dazu Einsatzkräfte und Fahrzeuge zur Verfügung. Diese sind ausstaffiert mit einem Kühlbehälter für den Impfstoff, mit Notfallausstattung sowie Schutzausrüstung. Das Impfteam selbst besteht aus einem Fahrer, einem Arzt sowie einer medizinisch-technischen Fachkraft für das Labor und einer für die Verwaltung, zählte Frick auf.

Da sich gleich drei Teams in der Stadthalle aufhielten, musste nicht nur für Frick, die städtische Angestellte Susanne Schäfer sowie die Gesamtorganisatorin Elina Pfaus alles nahtlos ineinandergreifen. Die gesamten 280 Quadratmeter der Halle sowie die einzelnen Funktionsräume nutzte man für die problemlos verlaufenden Impfungen.

So gab es bereits im Eingangsbereich zwei Verwaltungsstellen, um alle im Vorfeld angeschriebenen Bürger über den Vormittag hinweg unter die Fittiche zu nehmen. In der Wartezone informierte zusätzlich ein Video über die Wichtigkeit des Impfens. Ein Bauzaunsystem mit entsprechenden Folien sorgte danach dafür, dass die Impflinge nach einem Aufklärungsgespräch später in einer weiteren "Zelle" den berühmten Pieks erhielten.

Nach der Behandlung nahm die Leiterin des DRK "Steinachtal", Carolin Withopf, mit ihren Mitarbeitern und Vertretern der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr die nun Geimpften im übertragenen Sinne an die Hand und führte sie zu einem Überwachungsbereich. "Erst nach einer Viertelstunde darf jeder gehen", sagte sie zu eventuell nach der Impfung auftretenden Nebenwirkungen.

Sollte es nämlich zu Schwierigkeiten kommen, hatte man in einer weiteren abgetrennten Zone dafür Liegen aufgestellt, bevor es wieder ins Freie ging. Die Ärzte und das Impfpersonal trugen übrigens medizinischen Vollschutz aus sogenanntem Tyvek-Gewebe: "Das verhindert vollständig jede Infektion", erklärte Bürgermeister Frick.

Dass auch Vertreter der Gemeinde Wilhelmsfeld das gesamte Prozedere beäugten, lag auf der Hand: Am kommenden Samstag kommt das Impfteam in die dortige Odenwaldhalle. Den zweiten Pieks in der Stadthalle für alle am Dienstag geimpften Schönauer visierte Frick übrigens für den 20. April an, "da bei Moderna erst nach vier Wochen die zweite Dosis ansteht".