Das Hallenbad aus dem Jahr 1966 im Oberen Tal gleich neben der Schule war 42 Jahre lang in Betrieb. Seit der Schließung gammelt es vor sich hin, was sowohl von außen als auch von innen unübersehbar ist. Foto: Alex

Von Christoph Moll

Schönau. Der Putz bröckelt, Fenster sind eingeschlagen, Graffiti-Kunstwerke zieren die Wände, aus dem Dach wächst ein Baum. Die gelbe Telefonzelle vor dem Eingang steht noch, allerdings fehlt der Hörer. Das Hallenbad im Oberen Tal war einst der ganze Stolz des früheren Klosterstädtchens. Doch von seinem Glanz ist nichts, aber auch gar nichts mehr übrig geblieben. Das Hallenbad ist nur noch eine Ruine.

Seit der Schließung im Jahr 2008 gammelt es vor sich hin. Die RNZ hat zusammen mit der stellvertretenden Bürgermeisterin Tanja Erhard, dem Chef des Technischen Amts der Stadt, Markus Schaljo, und Hausmeister Pietro Pugliese einen Blick hineingeworfen.

Matthias Frick ist wichtig, dass Kinder schwimmen können. Kein Wunder, ist doch der künftige Bürgermeister von Schönau bisher Vorsitzender der DLRG in Leimen. Und deshalb will er nach seinem Amtsantritt am 1. Januar den Bau eines Lehrschwimmbeckens vorantreiben. Doch das Reaktivieren des bisherigen Hallenbads (siehe weitere Artikel) würde Unsummen verschlingen und ist ausgeschlossen. Abreißen? Das wäre hingegen schon für knapp 200.000 Euro zu haben – Geld, das die Stadt aber nicht übrig hat oder noch nicht ausgeben will. Das Gebäude ist aus massivem Beton und nicht einsturzgefährdet. „Statisch gibt es keine Bedenken", sagt Markus Schaljo von der Stadt. Die Abrissbirne muss sich gedulden. „Der Gemeinderat ist aber nicht untätig", betont die stellvertretende Bürgermeisterin Tanja Ehrhard. „Wir brauchen ein Gesamtkonzept für das Areal." Denn einen Abriss ohne Neugestaltung müsste die Stadt alleine zahlen. Findet hingegen eine neue Nutzung statt, winken Zuschüsse. In der Diskussion sind ein neues Feuerwehrhaus und eine neue Sporthalle als Ersatz für die bisherige Halle im Oberen Tal. Diese könnten gemeinsam beheizt werden. Auch ein neues Hallenbad könnte hier entstehen: „Das kann aber nur als gemeinsames Projekt mit den anderen Gemeinden im Steinachtal gelingen", betont Ehrhard. „Schönau alleine kann das nicht stemmen." Konkret sei hier jedoch noch nichts. Die Stadt führe Gespräche mit den Vereinen, ein Planungsbüro sei eingeschaltet, so Ehrhard. Auch die Hochwassergefahr durch die angrenzende Steinach müsse berücksichtigt werden. Ehrhard betont, dass es auf jeden Fall eine öffentliche Nutzung geben soll und keine Wohnhäuser entstehen. „Es handelt sich um das Filetstück von Schönau", betont sie. „Es ist flach und einfach zu bebauen – das verhackstücken wir nicht." (cm)

„Hier haben wir Schwimmen gelernt“, erinnern sich Ehrhard und Schaljo. „An Wochenenden war hier viel los und es fanden viele Kurse in Tauchen und Wassergymnastik statt.“ Doch das ist Nostalgie. Denn wer das Hallenbad von außen sieht, der ahnt schon, wie es innen aussieht. „Betreten strengstens verboten“ steht auf einem Schild direkt am Haupteingang. In den vergangenen Jahren sind dennoch einige Neugierige in das Gebäude eingestiegen.

Das Foyer ist zugestellt. Es wird von der Stadt als Lagerfläche genutzt. Unerwartet farbenfroh wird es gleich an der Steintreppe zum ersten Stockwerk. Das Logo der „Tauchgemeinschaft Marlin Schönau/Odenwald“ ziert den Aufgang. Das war’s dann aber auch schon. Unter dem Schriftzug „Kleinstschwimmhalle Schönau, erstellt 1966“ wartet die automatische Kassenanlage auf Besucher. 2,50 Euro für Erwachsene, 1,70 Euro für Jugendliche betrug der Eintritt zuletzt. Hier will allerdings keiner mehr durch.

> Das Schönauer Hallenbadim Oberen Tal neben der Schule wurde im November 1966 als „Kleinstschwimmhalle" eingeweiht und war bis 2008 geöffnet. Das Becken misst nur 16,67 auf 8 Meter. Zuvor gab es ein Freibad auf dem angrenzenden Bereich an der Steinach, die Liegewiese war weiter vom Hallenbad nutzbar. Dieses war für ein Einzugsgebiet bis 10.000 Einwohner ausgelegt und ermöglichte den Betrieb als Lehrschwimmhalle, für geschlossene Besuchergruppen und auch für die Allgemeinheit. Damit auch Kinder ungefährdet baden können, wurde ein variabler Zwischenboden mit Schlitzen für das Wasser eingefügt, der per Hydraulik zu heben und zu senken war. Die Wassertiefe konnte zwischen 30 Zentimetern und 1,80 Meter verändert werden. Die Schwimmhalle hat ein Volumen von 4705 Kubikmetern. Der Bau des Hallenbads und des heute noch von der Stadt als Wohnung genutzten Schwimmmeisterhäuschens nebenan kostete einst 1,67 Millionen D-Mark. Die Einrichtung war finanziell schon immer ein Sorgenkind. Immer wieder musste die Stadt fünfstellige Beträge investieren – zuletzt Anfang der 90er Jahre 77.000 D-Mark für die automatische Kassenanlage und im Jahr 2003 über 43.000 Euro für die Sanierung des Daches. Doch das größte Problem waren die jährlichen Defizite im Betrieb: Sie stiegen von anfänglich 21.000 D-Mark auf 380.000 D-Mark im Jahr 1996 an. Im Jahr 1997 schien die Stadt dann alle Sorgen los zu sein: Das Bad wurde pachtfrei Lutz H. überlassen, der ein ehrgeiziges Konzept mit Umbauten, Solarium, Fitnessstudio, Sauna und Cafeteria vorlegte. Doch aus den hehren Plänen wurde nichts, denn das Bad war mit den Eintrittspreisen und dem Schulschwimmen nicht wirtschaftlich zu führen. Steigende Energiepreise kamen hinzu. „Es war ein Rätsel, wie sich der Pächter so lange über Wasser halten konnte", sagt Bürgermeisterstellvertreterin Tanja Ehrhard heute. „Überraschenderweise waren die vom Gesundheitsamt gemessenen Werte aber alle gut." Im August 2008 jedoch strich der Pächter die Segel, nachdem die Grundschulen Heiligkreuzsteinach, Altneudorf und Schönau unter anderem aus hygienischen Gründen das Schulschwimmen aufgekündigt hatten. Die Hauptschule folgte. Die Schließung war eine der ersten Amtshandlungen des damals neuen Bürgermeisters Marcus Zeitler. cm

Richtig übel wird es dann in den Umkleidebereichen für Männer und Frauen beziehungsweise Knaben und Mädchen, wie auf den Schildern zu lesen ist. Es gab einst Sammelumkleiden und Einzelkabinen. Hier ist alles versifft, überall gammelt es vor sich hin. Wasser dringt durch das offene Dach ein, in eine Kabine wachsen sogar Pflanzen hinein. In jeder Ecke liegen Müll und Schutt. Schließfächer stehen herum, Lampen fehlen, am Boden liegt eine bunte Schwimmnudel.

Im „Wellnessbereich“ wird’s nicht besser. Im Gegenteil: Das Solarium steht hier zwar noch, ist aber kaum noch erreichbar. Ob es noch funktioniert, weiß niemand, denn der Strom ist aus Sicherheitsgründen im gesamten Gebäude abgestellt. Warum auch immer, liegt aber hier ein Verlängerungskabel herum. Nicht isolierte Kabel schauen aus den Wänden und hängen von der Decke.

Weiter geht’s in die Schwimmhalle. Die Fliesen des Beckens sind inzwischen gelb statt blau, die Zwischendecke wurde noch vor der Schließung entfernt und der Beton darunter notdürftig blau gestrichen. Statt Wasser ist im 16,67 mal acht Meter großen Becken, dessen Bodenhöhe verstellbar war, nun viel Unrat: Hier steht ein Stuhl, ein Wäschekorb liegt ebenso herum wie eine Schachtel Zigaretten und ein Päckchen Weißmehl.

„Wir haben ein Vandalismusproblem“, räumt Bürgermeisterstellvertreterin Ehrhard ein. „Es steigen immer wieder Leute ein.“ Deshalb habe die Stadt Sicherheitsmaßnahmen ergriffen und zum Beispiel dieses Jahr die Außentreppe entfernt, über die das Eindringen erleichtert wurde. Außerdem wurden die Außenbereiche dichtgemacht, die von der Stadt als Lagerfläche genutzt werden, und der Hausmeister macht Rundgänge.

Aber auch die Feuerwehr hat Spuren hinterlassen, wie Hausmeister Pietro Pugliese weiß: Sie nutzt das Hallenbad zum Üben. Das zeigt auch ein Aufkleber mit der Aufschrift „Tür warm“ an einem Zugang. Am Raum des Schwimmmeisters prangt derweil ein Aufkleber mit der Aufschrift „Wir machen weiter: schwarz-rot-geil“ aus der Zeit nach der Fußballweltmeisterschaft 2006. Im Hallenbad war kurz darauf Ebbe. Für immer.