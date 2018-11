Schönau-Altneudorf. (kaz) Für Wildschweine ist der Tisch in diesem Jahr besonders reich gedeckt. Gerade was Eicheln und Bucheckern in den Wäldern betrifft, ist es ein regelrechtes "Mastjahr". Warum aber dringen die Tiere dennoch in die Gärten ein und graben sie regelrecht um - so wie jüngst in Altneudorf? Auf einem Grundstück am Waldrand haben die Schweine ganze Arbeit geleistet. "Das hab’ ich in 40 Jahren nicht erlebt", so die Eigentümerin Else Weirich.

Derweil wissen Jagdpächter und Förster: Bei so einem großen Angebot an Kohlehydraten im Wald brauchen die Tiere zum Ausgleich auch Eiweiß - und das steckt nun mal vor allem in Würmern und Käfern, zu deren Lebensraum Rasenflächen, Gemüse- und Blumenbeete gehören. Zumindest so lange, bis sie dort von Wildschweinen erschnüffelt und verspeist werden.

Das Grundstück in Altneudorf ist nur zum Teil umzäunt, weshalb laut dem zuständigen Jagdpächter auch keine Schadensansprüche gestellt werden können. "Ich vermute sowieso, dass die Wildschweine über die Straße kommen", sagt Ina Beckmann, deren Mutter gerade wieder ungebetenen Besuch hatte.

Aufgrund der Gesetzeslage dreht sich betreffs "Wildschweinschäden" schon seit Jahren irgendwie alles im Kreis. Grundstückseigentümer sind angesichts der entstandenen Schäden, die ihnen niemand ersetzt, sauer - und die Jäger tun sich offensichtlich schwer damit, der Plage Herr zu werden. Mit Beleuchtung dürfen sie nicht schießen und in Wohngebieten schon gar nicht. Deshalb geht an die Geschädigten immer nur die Empfehlung, eine tief in die Erde reichende und somit "wildschweinsichere" Umzäunung anzubringen.

Ina Beckmann will dennoch nichts unversucht lassen und demnächst den Bürgermeister zu einer Ortsbesichtigung einladen. Ihren Worten nach kann es einfach nicht sein, dass Grundstückseigentümer wegen einer vermutlich viel zu hohen Wildschwein-Population immer wieder mit Schäden konfrontiert werden und sich Behörden wie Jäger aus der Verantwortung ziehen.