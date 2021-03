Schönau-Altneudorf. (cm) Die Grundschule im Schönauer Stadtteil Altneudorf bleibt mindestens noch am morgigen Donnerstag geschlossen. Dies teilte Bürgermeister Matthias Frick am Mittwoch auf RNZ-Anfrage mit. Ende der vergangenen Woche war die Mutter eines Viertklässlers positiv auf das Coronavirus getestet worden. Laut Frick fiel nun auch der genaue PCR-Test des Schülers positiv – nachdem ein Schnelltest zunächst ein negatives Ergebnis erbrachte.

Der Bürgermeister ging am Mittwoch davon aus, dass sich vier Mitschüler angesteckt haben könnten. Bei ihnen schlugen Schnelltests an. Die Ergebnisse ihrer PCR-Tests standen noch aus – ebenso wie jene der sechs weiteren Viertklässler, die negativ schnellgetestet worden waren. Wegen des Wechselunterrichts waren die Viert- und Zweitklässler zuletzt am vergangenen Freitag in der Schule, diese Woche wären Dritt- und Erstklässler dran. Lehrer seien nicht infiziert.

Die Infektionen wurden jedoch nicht nur unter den Mitschülern weitergetragen. Laut Frick infizierten sich auch zwei Kinder, die Kontakt mit der betroffenen Familie hatten. Diese würden in einen Kindergarten und eine Schule gehen, die die Stadt aber nicht nannte. Frick bittet alle Schüler und deren Familien, sich im kommunalen Testzentrum in Altneudorf am Freitag zwischen 18 und 19.30 Uhr freiwillig und kostenlos testen zu lassen.