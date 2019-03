Von Christoph Moll

Bammental/Mannheim. Die Hiobsbotschaft kam per Fax: Brustkrebs. Mit 28 Jahren. "Diesen Tag werde ich nie vergessen", sagt Tamara Prinz. Es war im April 2017, als ein Fax in der Arztpraxis von Tamaras Mutter einging. "Sie wusste als Arzthelferin sofort, wie schlimm der Befund ist", erzählt die Bammentalerin: triple negatives Mammakarzinom.

Von diesem Tag an war im Leben der jungen Frau nichts mehr so, wie es einmal war. Nun, knapp zwei Jahre und unglaubliche 24 Chemotherapien später, gilt Tamara als nicht mehr heilbar. Sie hat allerdings noch eine große Hoffnung: eine innovative Immuntherapie aus den USA, die aber nicht von ihrer Krankenkasse gezahlt wird. Hierfür ist sie nun auf Spenden angewiesen.

Als Tamara die Diagnose erhielt, hatte ihr Leben gerade eine Wende genommen: Nach dem Besuch des Gymnasiums in Bammental und dem Abitur auf der Willy-Hellpach-Schule in Heidelberg hatte sie zunächst in Mannheim Englisch und Geschichte auf Lehramt studiert. Im Herbst 2016 begann sie ein duales Studium beim Landratsamt in Heppenheim. "Ich war angekommen und richtig glücklich", sagt Tamara rückblickend.

Das triple negative Mammakarzinom gilt als aggressivste Art von Brustkrebs. Diese Krebsart zeichnet sich durch schnelleres Zellwachstum, häufigeres Streuen und schlechtere Therapiemöglichkeiten aus. Etwa 15 Prozent der Krebsfälle sind davon betroffen. Die Behandlung gestaltet sich als sehr schwierig, weil viele bisher zugelassene, zielgerichtete Therapien nicht angewendet werden können. Als einzige Therapieform bleibt die Chemotherapie, deren Nutzen allerdings ebenfalls begrenzt ist. Zudem besteht eine höhere Wahrscheinlichkeit, erneut zu erkranken. Ein Fortschreiten der Krankheit in Form von Metastasen, insbesondere an inneren Organen, ist häufiger als bei anderen Tumoren. Die Immuntherapie mit dem Wirkstoff Durvalumab stammt aus den USA. Bei dieser helfen sogenannte Checkpoint-Inhibitoren, den Krebs zu demaskieren, sodass das eigene Immunsystem ihn wieder selbst erkennt und bekämpfen kann. Die neuartige Therapieform wird in Deutschland noch nicht von den Krankenkassen anerkannt, weshalb die Kosten auch nicht von ihnen übernommen werden. (cm)

Doch dann der Schock. Bereits im Sommer 2016 hatte die junge Frau einen Knoten in der Brust ertastet. Die Ärzte gaben jedoch Entwarnung: "Es hieß, dass es nur eine Zyste ist", erzählt Tamara. "Alle Gewebeproben waren negativ." Heute weiß man, dass sich um den Tumor herum gutartiges Gewebe befand und er deshalb unentdeckt blieb. Da der Knoten schmerzte, immer weiter wuchs und die Größe eines Tennisballs erreichte, wurde er im April 2017 entfernt. Als klar war, dass es sich um einen bösartigen Tumor handelte, folgten eine Chemotherapie und eine Brust-Operation, bei der mehr Gewebe entfernt wurde.

Bei dieser wurde eine Metastase in einem Lymphknoten entdeckt. "Die Chemo war also nicht ganz erfolgreich", erklärt Tamara. Es folgten eine weitere Chemotherapie und Bestrahlungen. "Bei der Chemotherapie hatte ich jede Nebenwirkung, die es gibt", erinnert sich Tamara, die seit einigen Jahren mit ihrem Freund Robin in Mannheim lebt.

Im vergangenen August feierte Tamara "krebsfrei" und begann, eine Reise nach Asien zu planen. "Diese sollte ein Neuanfang werden", sagt sie. Außerdem wollte sie wieder in ihr Studium einsteigen. Doch dann der Rückschlag: Drei Tage nach ihrem 30. Geburtstag wurden Metastasen in der Leber entdeckt. Inzwischen hat sich der Krebs auf Lunge und Knochen ausgebreitet.

Da die Erfolgsaussichten einer weiteren Chemotherapie gering sind, hofft Tamara auf alternative Therapien. Eine Therapie setzt an einem Gendefekt an. Tamara hat eine sogenannte BRCA-1-Gen-Mutation und deshalb ein stark erhöhtes Krebsrisiko - was sie nicht wusste. "Es gab vorher keinen Krebsfall in der Familie", sagt sie. Zudem ist Tamara bei einem Experten in Behandlung, der sogenannte Killerzellen im Blut anreichert, die Krebszellen bekämpfen sollen.

Die große Hoffnung ruht allerdings auf einer Immuntherapie aus den USA, die in Deutschland noch nicht anerkannt ist. "Es gibt Studien, dass die Therapie die Lebenszeit verlängert", erzählt Tamara. "Am besten wäre es, wenn die Metastasen zurückgehen, aber ein Stillstand wäre auch schon gut." Von einer Heilung könne man aber nicht ausgehen. Gerade als junger Mensch sei die Prognose wegen der schnellen Zellteilung schlecht. Dennoch besteht Hoffnung. Die ersten Dosen, die immer im Drei-Wochen-Abstand verabreicht werden, hat Tamara gut vertragen. Wenn die Therapie anschlägt, lenkt vielleicht auch die Krankenkasse ein.

Doch bis dahin ist Tamara auf Spenden angewiesen. Jede Dosis kostet fast 9000 Euro. Die Ersparnisse der Familie sind inzwischen aufgebraucht. "Es ist schwer, um Hilfe zu bitten", sagt Tamara. "Ich war immer ein Mensch, der anderen geholfen hat." Ende Februar hat die junge Frau im Internet eine Spendenaktion mit dem Motto "Time for Tami" - also "Zeit für Tamara" - unter www.timefortami.de ins Leben gerufen und über die sozialen Netzwerke bekannt gemacht.

Hier verbreiteten auch Promis wie Ex-Bro’Sis-Sänger Giovanni Zarrella den Beitrag. Der Erfolg ist überwältigend: In wenigen Tagen kamen über 50.000 Euro zusammen. "Niemand hat damit gerechnet, dass das so durch die Decke geht", erzählt Tamara, die sehr dankbar ist. Hunderte Personen haben über den Bezahldienst "Paypal" kleine Beträge gespendet - der größte Einzelbetrag waren 1000 Euro. Inzwischen gibt es auch ein Spendenkonto.

Fünf Gaben der Immuntherapie sind damit schon bezahlt. Und es könnten noch mehr werden. Denn es haben sich auch Unternehmen gemeldet, die die Bammentalerin unterstützen möchten. Das Problem: Diese hätten gerne eine Spendenquittung, die von einer gemeinnützigen Organisation, Stiftung oder einem Verein ausgestellt werden können. Einen solchen Partner sucht Tamara nun.

Ihre Freunde bewundern die 30-Jährige für ihre positive Einstellung. Der Krebs ist nicht ihr erster Schicksalsschlag. Mit Anfang 20 saß sie wegen ihrer Rheumaerkrankung mehrere Wochen im Rollstuhl, vor vier Jahren starb ihr Vater. "Ich will nicht bemitleidet werden", sagt Tamara. "Das schwere Schicksal ist unfassbar, aber ich erlebe dennoch viele schöne Momente im Alltag und stecke nicht den Kopf in den Sand." Trotz der täglichen Schmerzen. Ihr ist wichtig, offen mit der Erkrankung umzugehen. Wie ihr Leben verläuft, schreibt sie im sozialen Netzwerk Instagram unter "__honigkuchenpferdchen__".

"Schreiben hilft mir unwahrscheinlich, die Krankheit zu bewältigen", sagt Tamara. Außerdem möchte sie auf Missstände im Gesundheitssystem und die Bedeutung der Krebsvorsorge aufmerksam machen. Mit der Diagnose habe sich in ihrem Leben alles relativiert, sagt Tamara: "Wir haben alle nur ein Leben - das wird einem aber erst bewusst, wenn dieses in Gefahr ist."