Vor allem am Südhang an der Ruine machten sich die Freiwilligen der Schauenburg-AG zu schaffen. Foto: Alex

Von Doris Weber

Dossenheim. Es ist wieder so weit, die Schauenburger – gemeint ist die Arbeitsgemeinschaft (AG) des Heimatvereins – schwärmen wieder aus. Bei bestem Wetter traf man sich in beachtlicher Zahl, um weiter am Erhalt der zum Wahrzeichen der Bergstraßengemeinde avancierten Burgruine zu arbeiten. Das Team um AG-Leiter Eugen Reinhard, der zwar anwesend war, aber aufgrund einer Erkrankung nicht selbst hatte Hand anlegen können, verbrachte beim ersten Arbeitseinsatz wieder einige Stunden hoch oben auf dem Sporn des Ölbergs. Dort hatten die Herren von Schauenburg die Anlage zu Beginn des zwölften Jahrhunderts errichtet.

Die Schauenburg ist trotz ihres Alters viel länger Ruine als sie intakt war. Denn schon nach 330 Jahren wurde sie 1460 von Kurfürst Friedrich I. im Pfälzisch-Mainzischen Krieg nach mehrtägiger Belagerung schlussendlich geschleift – also größtenteils abgerissen. Heute wäre wahrscheinlich nichts mehr von ihr zu sehen, wenn sich die Arbeitsgemeinsacht nicht aufgemacht hätte, die Reste zu sichern. Das begann vor 40 Jahren. Seither trifft man sich regelmäßig.

Beinahe wäre dieser erste Arbeitseinsatz übrigens ins Wasser gefallen, zumindest ein Teil der geplanten Arbeiten. Der Stromerzeuger schien seine Winterpause noch nicht beenden zu wollen und versagte anfänglich seinen Dienst. Das hätte zum Hindernis werden können. Denn mit dem Strom wird vor allem die Mischmaschine angetrieben, mit der der Mörtel angerührt wird. Zum Glück weiß man sich in den Reihen der Schauenburger zu helfen. Alexander Häckelmoser kennt sich von Berufswegen mit Maschinen aus. Er konnte das Aggregat wieder in Gang setzen.

Darüber freute sich ganz besonders Dierk Rafflewski. Der Maurerfachmann benötigt besonders viel Mörtel. In seinen Aufgabenbereich fällt nämlich die Sanierung der südlichen Außenmauer als einer der letzten Mauerreste, die noch instandzusetzen sind. Am Seil gesichert, setzt er, dem Abgrund des ehemaligen Schlossbruchs nah, wieder Stein auf Stein.

Damit sind die Maurerarbeiten fast abgeschlossen. Es gibt nur noch einen Teil, der ergänzt werden soll. Das ist der Durchgang, der das Plateau mit Fernsicht und das Innere der Burg verbindet.

Dort war eigentlich nie ein Durchlass. Wie die Schauenburger stets betonen, war die bewohnte Burg nur über die Brücke zu erreichen. Der Fußweg über den Erdwall entstand viel später. Um Authentizität bemüht, will man die Lücke mindestens verkleinern. Ludwig Weiser, der sich mit Unterstützung von Hannah und Elias um diesen Abschnitt kümmerte, ist sich da mit den anderen einig.

Vor fast zwei Jahren hat Weiser der Gemeinde ein Modell der Burgruine übergeben, das heute im Heimatmuseum zu bestaunen ist. Dort hat er alles minutiös dargestellt. Jetzt täuschte er Verärgerung vor, weil Bäume im Burggraben verschwunden sind. Deren naturnahe Darstellung habe ihn besonders gefordert. Aus Gründen der Verkehrssicherheit hätten diese entfernt werden müssen, erklärte dazu Reinhard. Die Pflege der grünen Bereiche haben den Winter über wieder Marian Krawczyk und Albert Schreck übernommen. Ihr Wirken ist sichtbar.