Neckarsteinach. (iz) Seit mindestens vier Jahren ist bekannt, dass die in den 70er Jahren gebaute Vierburgenhalle in schlechtem Zustand ist. Und zwar in einem so schlechten Zustand, dass sie nicht mehr sanierbar ist, sondern komplett neu gebaut werden muss. Da die Halle vor allem eine Schulsporthalle ist und deshalb dem Kreis Bergstraße gehört, sie aber auch von Vereinen und für Veranstaltungen der Stadt genutzt wird, muss Neckarsteinach auch knapp die Hälfte der zu erwartenden Kosten in Millionenhöhe tragen. Dazu sind die Gremien auch bereit und haben deshalb in den vergangenen Haushaltsplänen eine hohe Summe dafür eingestellt.

Vom Kreis aber kam nichts Konkretes, sondern der Neubau der Halle wurde immer wieder hinausgeschoben. Das hatte in der Stadtverordnetenversammlung schon mehrfach für Ärger gesorgt; und auch die Schule hat sich wegen der Mängel bereits an den Kreis gewandt.

Schließlich beschloss das Parlament, Landrat Christian Engelhardt zur Dezembersitzung des Ausschusses einzuladen, um von ihm direkt zu hören, wann nun mit der Planung zum Bau der Halle begonnen werde – doch der Landrat kam nicht. Sein Büro schrieb, dass weder der Landrat noch ein Vertreter vom "Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft" an der Sitzung teilnehmen werden.

Die Frust der Stadtverordneten war groß. Auf Initiative von Marcus Augsburger (SPD) wurde eine gemeinsame Resolution verfasst und von SPD, CDU und FWG unterschrieben. Die Grünen-Fraktion beteiligte sich nicht an der Aktion, weil sie die Schuld für die Verzögerung bei Bürgermeister Herold Pfeifer sieht.

In der Resolution heißt es: "Es ist für uns und die Bürger in Neckarsteinach nicht nachvollziehbar, dass trotz des maroden Zustands der Vierburgenhalle anscheinend noch immer keinerlei Erfordernis des Kreises Bergstraße gesehen wird, eine kurzfristige Umsetzung der Maßnahme zu gewährleisten". Wegen der immer länger andauernden Verzögerung der Planungen durch den Kreis sei auch ein hoher Zuschuss verloren gegangen. Zu den bereits amtlich festgestellten Mängeln gehören "Einregen-Stellen mit Durchfeuchtung der Dämmung und der Gefahr von Schimmelbildung". Die teilweise offenen Decken und die hygienischen Mängel der Sanitär- und Umkleidebereiche könnten jederzeit eine Nutzungsuntersagung der Halle durch die Aufsichtsbehörden zur Folge haben, heißt es in dem Brief. Dies würde dann eine jahrelange Schließung für den Schul- und Vereinssport bedeuten. Der Kreis wird aufgefordert, noch im Haushaltsplan 2022 die erforderlichen Haushaltsmittel einzustellen.

Die Resolution wurde nach der Sitzung an den Landrat abgeschickt.