Sandhausen. (luw) "Das Wohnwagen-Problem ist 'eskaliert'", titelte die RNZ im Oktober 2020, nachdem der damalige Bürgermeister Georg Kletti eine "Eskalation" der Parksituation in der Waldstraße erkannt hatte. Das Problem: Auf den kostenlosen Parkplätzen auf Höhe des Alten Friedhofs stehen zahlreiche Wohnwagen; diese dürfen ebenso wie andere Anhänger nur maximal 14 Tage dort bleiben, Wohnmobile dagegen länger. Viele Bürger würden aber gern den Haltern all dieser Fahrzeuge das Parken dort vollständig verbieten. Nun meldete sich ein Leser bei der Redaktion, nach dessen Schilderung sich die Lage auf diesen Parkplätzen jetzt wieder "zuspitzt". Der Rhein-Neckar-Kreis dagegen sieht hier keinen Handlungsbedarf.

"Jeder stellt die Fahrzeuge ab, ob er hier wohnt oder nicht", beschreibt der Sandhäuser. Wie damals berichtet hatte der Rhein-Neckar-Kreis bereits mit einem Zusatzschild dafür gesorgt, dass auf den "ersten fünf Parkplätzen" ab der Einmündung der Straße "Am Friedhof" nur noch Autos und Motorräder parken dürfen. Dies werde aber nun nach Angaben des Lesers immer wieder durch Fahrer von Wohnwagen oder Anhängern ignoriert. Auf Nachfrage der RNZ erklärte Gemeindesprecher Jochen Denker nun, dass dies nur "gelegentlich" noch vorkomme. "Ist dies der Fall, werden die Halter gebührenpflichtig verwarnt und aufgefordert, den Wohnwagen oder Anhänger wegzuziehen", so Denker weiter.

Ohnehin kontrolliere der Gemeindevollzugsdienst täglich im Ortsgebiet, dazu gehöre auch die Waldstraße. Anhand des Ventilstands der Wohnwagen und Anhänger wird geprüft, ob diese länger als zwei Wochen nicht vom Parkplatz bewegt wurden. "Aus Sicht der Verwaltung besteht in der Waldstraße derzeit keine größere Problemlage durch abgestellte Wohnwagen", sagt Denker. "Die Einfahrtssicht der Straße ‚Am Friedhof‘ in die ‚Waldstraße‘ ist gewährleistet." Insbesondere die Einschränkung auf den "ersten fünf Parkplätzen" habe Wirkung gezeigt.

Die Aussage des Lesers, nach der hier geparkte Wohnwagen und -mobile auch immer wieder in den Fußwegbereich hineinragen würden, kann der Gemeindesprecher indes nicht bestätigen. Auch als die RNZ in dieser Woche vor Ort war, waren derartige Regelverstöße nicht festzustellen. Zudem gab es am Abend noch einige freie Parkplätze in der Reihe.

Über die Anzahl und Höhe der verhängten Bußgelder an diesem Abschnitt der Waldstraße will die Gemeindeverwaltung keine Angaben machen. "Erfahrungsgemäß" wohnen laut Denker neun von zehn der verwarnten Fahrzeughalter in Sandhausen.

Im vergangenen Herbst hatte das Ordnungsamt erklärt, dass es von den Ergebnissen einer sogenannten Verkehrstagefahrt des Landratsamts Rhein-Neckar abhänge, ob an dieser Stelle weitere Einschränkungen möglich oder gar nötig seien. Jetzt erklärte Denker, dass jene Verkehrskommission vor Ort "keine weiteren verkehrlichen Probleme feststellen konnte, die durch das Abstellen von Wohnmobilen oder Wohnwägen entstehen". Weitere Maßnahmen seien daher "derzeit nicht erforderlich".