Von Werner Popanda

Sandhausen. Wie es sich anhört, wenn ein Wildschwein auf Konfrontationskurs geht und mit jeder Menge Schwung gegen eine doppelverglaste Sicherheitsscheibe knallt, das kann Inge Herzog seit Kurzem ganz genau beschreiben: "Das hat einen Schlag gemacht, dass ich dachte, das Dach kommt runter", so die Sandhäuserin. "Den Schlag werde ich meinen Lebtag nicht vergessen!"

Das Tier knallte mit dem Kopf gegen die Haustür. Fotos: privat

Als der borstige Türrammer kommt, steht die 75-Jährige gerade in der Küche, um das Mittagessen zuzubereiten. Ihr Ehemann Theo ist nicht zu Hause, sondern unterwegs, um Schnittgut aus dem Garten zu entsorgen. Die Seniorin hört den Krach und inspiziert umgehend das Wohnzimmer. Sie kann aber nichts Außergewöhnliches entdecken. Bis sie die zerstörte Scheibe sieht.

Die frühere Gemeinderätin und Trägerin der Bürgermedaille in Gold ruft sofort die Polizei an, die wenig später vor der Haustür steht. Es wird seitens der Polizei nicht ausgeschlossen, dass auf die Haustür geschossen wurde. Daher machen sich die Beamten zunächst auf die Suche nach Patronenhülsen. Welch Wunder - sie finden keine. Blutspuren oder gar Borsten sind aber ebenfalls nicht zu sehen.

Danach suchte das Wildschwein schnell das Weite. Fotos: privat

Mittlerweile trifft auch Theo Herzog daheim ein und der frühere Vorsitzende des Gesangvereins Liederkranz wird nach seinen Worten von der Polizei so empfangen: "Herr Herzog, bitte regen Sie sich nicht auf!" Der 80-Jährige und seine Frau erhalten den Ratschlag, dass sie dann, wenn ihnen nochmals etwas auffallen sollte, rasch Bescheid geben sollten.

Doch war da weiterhin der Schlag, den Inge Herzog nach eigenem Bekunden "ewig in den Ohren" haben wird. "Was war da los, wer oder was hat die Haustürscheibe dermaßen demoliert?", lautet die Frage, die dem Ehepaar nun nicht mehr aus den Köpfen geht. Doch dann fällt ihnen ein, dass sie vor gut fünf Jahren eine Überwachungskamera installieren ließen, die erfasst, was sich im Eingangsbereich ihres Hauses abspielt. Die Herzogs bitten ihren Schwiegersohn, die Kamera auszulesen, der alsbald mit einigen Fotos zurückkehrt.

So sah die Eingangstür direkt nach der tierischen Attacke aus. Foto: Popanda

Es stellt sich heraus: Es war ein Wildschwein. Auf den Fotos ist klar zu erkennen, wie das Tier in Richtung Haustür rennt, dagegen donnert, nach dem Aufprall abdreht und wieder abdüst.

Aber warum attackiert ein Wildschwein eine Haustür und das am helllichten Tage? Schließlich sind Wildschweine eher nachtaktiv, vor allem, wenn - wie im Hardtwald neben dem Haus der Herzogs - tagsüber aufgrund der Jogger, Spaziergänger, Fahrradfahrer und Hundeausführer einiges los ist. Sebastian Eick, der als Stellvertretender Amtsleiter des Forstbezirks Rheintal-Bergstraße auch für den Sandhäuser Wald zuständig ist, hat eine Erklärung für das ungewöhnliche Verhalten des Tieres: "Das kann nur ein freilaufender Hund gewesen sein, der das Wildschwein aufgescheucht hat." Das sei die "einzige plausible Erklärung".

Inge und Theo Herzog zeigen den Tatort: ihr Haus neben dem Hardtwald. Foto: Popanda

Würden die Tiere während ihrer Tagesruhe von einem Hund gestört, stünden diese "stark unter Adrenalin". Und zwar so stark, dass sie in "schiere Panik" geraten. Als Beispiel verweist Eick auf jenes Wildschwein, das vor gut drei Jahren in Walldorf die Scheibe eines Fitnessstudios durchbrochen hat, durch das Studio hindurchrannte und am anderen Ende des Studios durch eine weitere Scheibe wieder ins Freie gelangte.

So schlimm erging es dem Ehepaar Herzog nun gottlob nicht. Deren Scheibe, die noch am nächsten Tag von einer Glaserei durch eine Spanplatte ersetzt wurde, hielt das Tier auf, auch wenn sie zu Bruch ging. Der Schaden an der Haustür beläuft sich nach ihrer Schätzung auf immerhin 500 bis 600 Euro.

Dessen ungeachtet treiben zwei Dinge das Ehepaar weiterhin um: Zum einen, dass sie ohne die Überwachungskamera wohl nie erfahren hätten, was wirklich geschehen war. Zum zweiten: Dass es eben Hundehalter gibt, die trotz entsprechender Verbotsschilder ihre Vierbeiner im Hardtwald frei herumlaufen lassen. Vor allem auch deshalb, weil ein total erschrecktes Wildschwein auch anderswo toben könnte. "Da gibt es doch seit einiger Zeit einen Waldkindergarten", gibt Theo Herzog mit Sorgenfalten im Gesicht zu bedenken.