Sandhausen. (luw) Drei Polizeibeamte kamen in die jüngste Sitzung des Gemeinderats, um dem Gremium die Kriminalitätsstatistik für die Kommune aus dem Jahr 2020 vorzustellen. Dabei zeigten sich die Männer um Polizeidirektor Peter Albrecht vom zuständigen Revier Wiesloch äußerst auskunftsfreudig, vor allem war man an Fragen aus Räterund und Bevölkerung interessiert. Die Resonanz auf die mehrfach gegebene Gelegenheit der Beamten zu Wortmeldungen war allerdings gering.

Dies wiederum deckte sich mit der allgemeinen Auskunft der Polizisten zur Kriminalitätslage im Ort: Man fühlt sich hier offenbar zurecht sicher. "Es gibt wenig Anlass für Kummer und Sorgen", fasste Albrecht die auf 20 Seiten dargestellten Statistiken zusammen. Deutlich wurde zudem, dass sogenannte Poser mit ihren lauten und leistungsstarken Autos auch die Polizei in der Hopfengemeinde hin und wieder auf Trab halten.

Kennzeichen von Posern melden

So berichtete SPD-Rat Thorsten Krämer von angeblichen nächtlichen "Raser- und Posertreffen" im Bereich des Hardtwaldstadions und fragte die Beamten danach. "Ja, unsere Poser...", leitete Albrecht seine ausführliche Antwort ein – und bezeichnete diese Fahrer von oft unzulässig modifizierten Autos als "Übel unserer Zeit". Er berichtete von den Anfängen der Entwicklung in Mannheim und richtete einen sarkastisch gemeinten "herzlichen Dank" an die Firma Daimler, "die mit Leasing-Angeboten den Erwerb solcher Fahrzeug leicht macht". Weil das "Entdeckungsrisiko" in größeren Städten schnell gestiegen sei, seien die Poser "aufs flache Land" ausgewichen. Doch auch hier sei die Polizei nicht chancenlos, erklärte Albrecht und leitete damit zu seinem wichtigsten Appell in dieser Sache über: "Wir sind hier in besonderem Maße auf die Bevölkerung angewiesen", denn: "Wenn wir ein Kennzeichen haben, hilft uns das sehr." So sorge etwa ein Auto "einer amerikanischen Marke mit lautem Motor", das zuvor regelmäßig durch Sandhausen "gedüst" sei, inzwischen nicht mehr für Ärger: "Wir bekamen das Kennzeichen genannt, haben das angezeigt, und kurz darauf gab es keine Beschwerden mehr."

60 Prozent der Taten aufgeklärt

"Die Straftaten sind 2020 um zehn Prozent zurückgegangen", erklärte der Polizeidirektor. "Aber ich gebe zu bedenken", ergänzte er, "dass dieses Jahr Jahr natürlich mit Blick auf die Pandemie speziell war". Die Auswirkungen der "Lockdowns" und der Kontaktbeschränkungen auf die Kriminalitätszahlen brachte Albrecht so auf den Punkt: "Wer sich wenig trifft, boxt sich meist auch wenig." So wurden laut Statistik im Jahr 2020 insgesamt 598 Straftaten polizeilich erfasst, im Vorjahr waren es noch 666 gewesen. Dies gehe insbesondere auf die "stark rückläufigen Fallzahlen" bei Vermögens- sowie Fälschungsdelikten, Rauschgift- und Rohheitsdelikten zurück; zu letzteren zählen etwa Raub und Körperverletzung. Die Bereiche Diebstahl-, Vermögens- und Fälschungs- sowie Rohheitsdelikte machten demnach mit über 60 Prozent den Großteil der erfassten Verbrechen aus.

Als Aufklärungsquote auf sämtliche Delikte gesehen gibt die Polizei 60,2 Prozent an, was einem Rückgang von sechs Prozent gegenüber 2019 entspricht. So wurden 2020 insgesamt 316 Tatverdächtige ermittelt. Und die Zahl der nichtdeutschen Tatverdächtigen stieg von 87 auf 103 an: Das sind laut Polizei fast 33 Prozent aller Tatverdächtigen.

Vor diesem Hintergrund interessierte sich Beate Würzer (GAL) für die Verteilung der Fallzahlen auf Geschlechter und Altersgruppen. Auch hierfür hatten die Beamten eine Statistik parat: "Von den 316 in Sandhausen ermittelten Tatverdächtigen waren etwa 78 Prozent Männer und 22 Prozent Frauen", erklärte Albrecht. Dies decke sich in etwa mit den "seit längerer Zeit" recht konstanten Zahlen aus anderen Orten. Zudem geht aus der Tabelle hervor, dass fast 21 Prozent der ermittelten Tatverdächtigen unter 21 Jahre alt sind.