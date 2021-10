Von Sabrina Lehr

Sandhausen. Spinnen, Stechmücken oder aktuell die letzten Wespen der Saison: Sie alle gehören zu den gewohnten, wenngleich lästigen Besuchern in Haus und Wohnung. Bekanntschaft mit einem Spinnentier der selteneren Art machte indessen die Familie Knopf aus Sandhausen: Als Roland Knopf unlängst an einem Samstagabend die Kellertreppe zur Waschküche hinunterging, entdeckte er auf der zweituntersten Stufe einen Skorpion. "Uns ist fast das Herz stehen geblieben", berichtet seine Frau Elvira der RNZ.

Was tun mit dem ungebetenen Gast, fragten sich die Eheleute – und fingen das Spinnentier mit dem schwarzen Körper erst einmal mit einem Glasbehälter ein. Am darauffolgenden Tag starteten die Knopfs einen Telefonmarathon: Zuerst riefen sie im Heidelberger Zoo an, der den Skorpion jedoch nicht haben wollte. Bei der Tiernotrettung seien die Sandhäuser mit einer Stuttgarter Dienststelle verbunden worden. "Dort hat man uns dann an die Polizei verwiesen", so das Paar. Schließlich, am Nachmittag, rückten zwei Beamte des Polizeireviers Wiesloch im Sandhäuser Wohngebiet an und nahmen den Skorpion mit – um ihn dann doch in den Heidelberger Zoo zu bringen.

Auf RNZ-Nachfrage teilt der Zoo Heidelberg mit, dass man im September "zwei dieser Vertreter gebracht bekommen" habe. Den Skorpion ordnet der Zoo "sehr wahrscheinlich" der Gattung "Euscorpius" zu. "Die genaue Art lässt sich nur durch eingehendere Untersuchung feststellen", sagt Sprecherin Jana Mechler. "Am häufigsten findet man bei uns aber Euscorpius italicus." Jener "Italienische Skorpion" sei vor allem im Alpenraum im Bereich um Norditalien, Österreich und der Schweiz verbreitet. Nach Deutschland gelange er durch Lieferung von Pflanzen, Holz oder ähnlichem – oder als blinder Passagier in Taschen oder Zelten. "In München zum Beispiel werden die Tiere aber mittlerweile so häufig gefunden, dass man auch von einer Vermehrung in Deutschland ausgehen kann", so die Sprecherin.

Und wo kam nun der Skorpion von Familie Knopf her? Verreist war das Paar nach eigenen Angaben nicht. Am Tag des Skorpion-Fundes habe Elvira Knopf aber eine Veranstaltung auf dem Dilsberg besucht, bei dem sie ihren Regenschirm im Gras ablegte. Diesen schüttelte sie zu Hause aus – und zwar dort, wo später der Skorpion lag. Womöglich sei das Tier in den Schirm gekrabbelt und beim Ausschütteln auf die Treppe gefallen. "Anders kann ich mir das nicht erklären", sagt sie.

Auf eine Anfrage der RNZ beim Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises wollte sich Sprecher Ralph Adameit "nicht an Spekulationen beteiligen", wie der Skorpion nach Sandhausen gekommen sein könnte. "Weder unserem Veterinäramt noch unserer Unteren Naturschutzbehörde sind vermehrte Skorpion-Vorkommen im Landkreis oder auf dem Dilsberg bekannt", teilte er mit.

Gefährlich ist der rund sechs Zentimeter lange Italienische Skorpion den Zoo-Experten zufolge indes nicht: Er sei "nicht giftiger als eine Biene" und nicht angriffslustig. Insofern könne man gefundene Tiere dieser Art lassen, wo sie sind, oder sie bei spezialisierten Tierheimen oder ähnlichen Einrichtungen abgeben. Der Zoo selbst könne sie nicht dauerhaft unterbringen, betont Sprecherin Mechler. "Wir versuchen, die Tiere an andere Einrichtungen oder verantwortungsbewusste Privathalter weiterzuvermitteln", sagt sie. Diese Vermittlungssuche dauere etwa zwei Wochen. Hat sich dann kein Abnehmer gefunden, landen die Skorpione als Futter in den Mägen von Erdmännchen oder Hornraben.