Von Lukas Werthenbach

Sandhausen. Das Siezen von Kollegen und Freunden aus der ehemals eigenen Fraktion beherrscht er bereits ebenso wie die insgesamt souveräne Sitzungsleitung: Vor rund 30 interessierten Bürgern hat Hakan Günes (CDU) am Montag erstmals als Rathauschef an einer Gemeinderatssitzung teilgenommen. Bekanntlich übernahm der 27-Jährige zum 1. Juli das Amt des nach 16 Jahren aus dem Amt geschiedenen Georg Kletti (CDU). Eine seiner ersten Aufgaben im Gremium war die Verpflichtung des neuen Gemeinderats Michael Herzog (CDU), der als "Nachrücker" Günes’ frei gewordenen Posten in den Reihen der Bürgervertreter besetzt.

Damit sitzen nun zwei "Herzogs" in der CDU-Fraktion, deren Sprecher Uwe Herzog heißt. "Ich kann mich jetzt nicht mehr bei jedem ,Herzog’ umdrehen und muss erst gucken, ob ich auch gemeint bin", sagte der Fraktionssprecher mit einem Augenzwinkern in seinem kurzen Willkommensgruß an den neuen Rat, der in Begleitung von Frau und Sohn in die Festhalle gekommen war.

Michael Herzog. Foto: Popanda

Vor dem mit Applaus bedachten Amtseid verlor Günes einige Worte darüber, was die Aufgaben eines Gemeinderats ausmache: "Auch Sie gehören nun mit der Verpflichtung diesem Gremium an und erfüllen eine herausfordernde, aber stets erfüllende Aufgabe." Der Bürgermeister erinnerte daran, dass man stets "im Rahmen der Gesetze nach der freien Überzeugung" zu entscheiden habe. "Sie sind Vertreter der gesamten Bürgerschaft, nicht nur Ihrer Wählerinnen und Wähler", so Günes weiter. "Sie sind Treuhänder der Bürgerschaft. Deren Vertrauen wurde Ihnen bei der Gemeinderatswahl 2019 mit 2092 Stimmen entgegengebracht." Abschließend appellierte der Rathauschef an den neuen Rat Herzog, sein Amt "mit Würde und Stolz" auszufüllen.