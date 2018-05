Sandhausen. (pol/mare) Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend in Sandhausen wurde ein neunjähriger Junge verletzt. Der Junge fuhr laut Polizeibericht kurz nach 18 Uhr mit seinem Fahrrad aus einer abschüssigen Grundstückseinfahrt in der Straße "Hinterm Haag" durch ein halbseitig geschlossenes Hoftor auf die Fahrbahn.

Dabei stieß er mit einer 38-jährigen Golf-Fahrerin zusammen, die in Richtung Bahnhofstraße unterwegs war. Der Junge fiel zunächst auf die Motorhaube des VW und rutschte schließlich auf die Straße. Dabei zog er sich nicht näher bekannte Verletzungen zu.

Er wurde nach notärztlicher Erstversorgung zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert.