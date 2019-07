Sandhausen-Bruchhausen. (luw) Über zwei Hektar eines abgeernteten Weizenfeldes südlich von Bruchhausen haben am gestrigen Freitag gebrannt. Ausgegangen war das Feuer von einer Strohballenpresse, die sich während des Betriebs entzündet hatte. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden beträgt laut Polizei 80 000 Euro. Die Feuerwehren Sandhausen, Nußloch und Heidelberg waren mit 38 Einsatzkräften und zwölf Fahrzeugen vor Ort.

Gegen 15 Uhr ging der Alarm ein: „Flächenbrand groß“ hieß es laut Einsatzleiter Jörn Waldschmidt. Ein Landwirt war mit seinem Traktor auf dem Feld unterwegs gewesen. Angehängt war eine Maschine, die Stroh zu Heuballen verarbeitet – und plötzlich Feuer fing. Der Landwirt koppelte die später total beschädigte Presse schnell vom Traktor ab. Der Brand breitete sich rund um die Maschine herum aus.

„Mehr als zwei Hektar Feld brannten schon, als wir kamen“, so Waldschmidt. Dies sei mit dem Wind auf freier Fläche und dem trockenen Untergrund zu erklären. Auch der Damm sowie Bäume am angrenzenden Leimbach hatten Feuer gefangen. Aus dem Bach habe die Feuerwehr Löschwasser abgepumpt, erklärte Waldschmidt.

Der Sandhäuser Feuerwehrkommandant Markus Zielbauer betonte gegenüber der RNZ, dass die Zusammenarbeit mit den anderen Wehren „reibungslos und professionell“ abgelaufen sei. Ausgezahlt hätten sich dabei auch die Übungen zu Einsätzen bei Wald- und Flächenbränden.

Update: Freitag, 19. Juli 2019, 22.11 Uhr

Sandhausen. (pol/mün) Bei Bruchhausen ist am Freitagnachmittag ein Feld in Brand geraten. Nach ersten Informationen fing eine Strohballenpresse eines Landwirts Feuer. Sie konnte noch rechtzeitig vom Traktor abgekoppelt werden. Aber trotzdem geriet ein größeres Feld in Brand. Etwa 2 Hektar Land standen in Flammen.

Die Freiwillige Feuerwehren aus Sandhausen und Nußloch sind im Einsatz und werden von der Berufsfeuerwehr Heidelberg unterstützt.

Sie konnten die Flammen mithilfe der Landwirte schnell unter Kontrolle bringen, die landwirtschaftliche Maschine war jedoch nicht mehr zu retten.

Verletzt wurde offenbar niemand.

Es entstand ein Sachschaden von etwa 80.000 Euro, teilt die Polizei mit. Jetzt wird ermittelt, wie es zu dem Feuer in der Strohballenpresse kommen konnte.

Update: Freitag, 19. Juli 2019, 18.05 Uhr