Von Lukas Werthenbach

Sandhausen. Das Schlimmste in Sachen Kontakteinschränkungen haben die Kinder wohl überstanden. Doch für viele werden die Spätfolgen der "Lockdowns" und Schulschließungen seit Pandemie-Beginn erst jetzt langsam spürbar. Das ist eine der Beobachtungen, die Melanie Rauth-Kästel als Leiterin der Schulsozialarbeit der in Leimen ansässigen "Evangelischen Kinder- und Jugendhilfe Friedrichstift" gemeinsam mit Kollegen in der jüngsten Gemeinderatssitzung weitergab. In den Jahresberichten über Schulsozial- sowie offene Kinder- und Jugendarbeit in Sandhausen wurde zudem deutlich, dass die Kliniken für Kinder- und Jugendpsychiatrie heillos überlastet sind.

Melanie Rauth-Kästel. Foto: privat

"Die Themen haben sich wirklich potenziert", erklärte Rauth-Kästel eindrücklich. "Auf schon vorher vorhandene Probleme ist die Pandemie oben drauf gekommen." Es gebe einen "extremen Beratungsbedarf" für "überforderte Jugendliche", in Sandhausen insbesondere an der Friedrich-Ebert-Werkrealschule und an den Grundschulen. Zudem seien "unheimliche Steigerungen" an psychischen Störungen zu verzeichnen, verbunden mit einer bis zu neunmonatigen Wartezeit auf einen Therapieplatz für Minderjährige. Die Zahlen der Fälle von Phobien, "selbstverletzenden Handlungen" und gar Suizidgefährdungen steigen demnach. "Es gibt keine Kapazitäten", sagte die Pädagogin. Umso dankbarer seien die Fachkräfte in der Kinder- und Jugendpsychiatrie dafür, dass die Sozialarbeiter vor Ort "irgendwie noch einen Blick auf die Kinder haben".

Denn direkt "abgearbeitet" werden könnten derzeit nur die zunehmend erfassten Kindeswohlgefährdungen, so Rauth-Kästel. Diese Zahlen seien "ein Stück weit versteckt" gewesen: "Manche Eltern haben ihre Kinder einfach zu Hause gelassen, diese Dunkelziffer bricht jetzt erst langsam auf." Zu Beginn der Pandemie sei übrigens eine Hürde gewesen, dass viele Eltern keine Corona-Tests an ihren Kindern erlaubt hätten.

Hintergrund Räte reagierten teils erschrocken auf Berichte von Pädagogen Für die Arbeit des "Friedrichstift" gab es in der jüngsten Gemeinderatssitzung Lob von allen Seiten. Doch einige Räte reagierten auch erschrocken auf die Berichte unter anderem von Bereichsleiterin Melanie Rauth-Kästel; letztere meldete sich dazu abschließend noch einmal zu [+] Lesen Sie mehr Räte reagierten teils erschrocken auf Berichte von Pädagogen Für die Arbeit des "Friedrichstift" gab es in der jüngsten Gemeinderatssitzung Lob von allen Seiten. Doch einige Räte reagierten auch erschrocken auf die Berichte unter anderem von Bereichsleiterin Melanie Rauth-Kästel; letztere meldete sich dazu abschließend noch einmal zu Wort: > Michael Herzog (CDU) erklärte, dass in der heutigen Gesellschaft Schulsozialarbeit "kaum mehr wegzudenken" sei. Auch der offenen Jugendarbeit sprach er eine "enorme Bedeutung" zu: "Gerade für Jugendliche, denen es vielleicht nicht so gut geht und die auch pandemiebedingt ,verwahrlosen’, kann man schon fast sagen". > Thorsten Krämer (SPD) fühlte sich an eine Zeit erinnert, in der er selbst noch in der Schulsozialarbeit tätig gewesen sei. Er berichtete vom "Irrglauben" einiger, dass Schulsozialarbeit die Hilfsmaßnahmen der Jugendämter reduzieren könne. Das Gegenteil sei jedoch manchmal der Fall. "Sehr froh" sei er darüber, dass sich in Sandhausen Schulen, Friedrichstift und Jugendamt auf Augenhöhe begegneten. > Ralf Lauterbach (GAL) zeigte sich "ein bisschen erschrocken" über Rauth-Kästels Darstellung eines "etwas düsteren Szenarios" bezüglich der überlasteten Kliniken für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Zudem habe er gedacht, "dass Sandhausen jetzt nicht zwingend eine Problemgemeinde ist und wir hier eine Struktur haben, in der relativ viele Gutverdiener beheimatet sind". > Heidi Seeger (FDP) war "begeistert" über die vielseitigen Leistungen und das Engagement der Schulsozialarbeit. Bei ihrem eigenen Enkel im Grundschulalter habe sie gerade wieder etwas gesehen, das davon zeuge: "In seinem Hausaufgabenheft stehen auch die Kontaktdaten der Schulsozialarbeit – das gab’s bei uns früher nicht..." > Melanie Rauth-Kästel (Friedrichstift) bedankte sich für die Rückmeldungen, wenngleich sie niemanden habe "schockieren" wollen. Zudem gab sie zu bedenken: "Die Bewältigung der Folgen der Pandemie hat momentan eigentlich nichts mit sozialen Schichten zu tun, das trifft alle."

Derweil habe sich ein Problem inzwischen bestätigt, das die Fachfrau in einem gemeinsamen RNZ-Gespräch mit dem Friedrichstift-Geschäftsführer Tobias Metzger bereits im Sommer 2020 erwartet hatte: "Den Erstklässlern fehlt die verlorene Kindergartenzeit und wir haben Drittklässler, die nicht wie die Drittklässler von vor zwei Jahren sind." Insgesamt sei bei vielen Kindern eine gesunkene "Schulfähigkeit" zu beobachten. Hier seien die Lehrkräfte gerade dabei, entstandene Defizite gemeinsam mit den Schülern möglichst aufzuholen.

Rauth-Kästel attestierte allen Beteiligten gerade auch zur Hochzeit der Pandemie und entsprechender Kontaktbeschränkungen eine "enge Zusammenarbeit mit den Lehrkräften vor Ort". Vor diesem Hintergrund lobte sie ausdrücklich den Beschluss des Sandhäuser Gemeinderats von Ende 2019, die Schulsozialarbeit aufzustocken. Von den 18 durch das Friedrichstift betreuten Schulstandorten hätten nur "ganz wenige Grundschulen eine so enge Notbetreuung geleistet" wie die Theodor-Heuss-Grundschule. Auf den bereits vor der Pandemie angedeuteten Mehrbedarf habe man in Sandhausen schnell reagiert, was sich nun umso mehr auszahle. Zudem habe die Schulsozialarbeit besser mit der offenen Kinder- und Jugendarbeit vernetzt werden können.

Die offene Jugendarbeit stelle indes eine "ganz andere Arbeitsweise" dar, erklärte Rauth-Kästel: Zentrale Anlaufstelle in Sandhausen ist hier der Jugendtreff "Jukiz" in der Festhalle. Hier seien die ersten drei Monate der Pandemie "sehr, sehr hart" gewesen, weil das gesetzgebende Landesministerium die Jugendarbeit zunächst schlicht "vergessen" habe. So habe man den Kontakt zu den Kindern insbesondere übers Soziale Netzwerk Instagram gehalten. Man habe neue Wege gefunden, sich "in Etappen" mit den Jugendlichen getroffen. Auch die auf maximal zwei Kinder gleichzeitig beschränkten Lerngruppen seien stets eine Herausforderung gewesen.

Beobachtet werde, dass der Kindertreff für Jüngere zunehmend nachgefragt werde. Insgesamt seien monatlich trotz erschwerter Öffnungsbedingungen in den vergangenen zehn Monaten zwischen 70 und 300 Jugendlichen betreut worden.