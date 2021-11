Sandhausen. (pop) Nach dem Chefsessel im Rathaus übernimmt der neue Bürgermeister Hakan Günes von seinem Amtsvorgänger Georg Kletti auch das Amt des Vorsitzenden des Abwasserzweckverbandes (AZV) "Untere Hardt". Geschuldet ist dies dem Umstand, dass der AZV-Geschäftssitz in Sandhausen angesiedelt ist. Ebenso einstimmig, wie Hakan Günes zum Vorsitzenden gewählt wurde, wurden auch dessen Stellvertreter gewählt: Nußlochs Bürgermeister Joachim Förster fungiert weiterhin als Erster Stellvertreter, wohingegen das Amt des Zweiten Stellvertreters in der Nachfolge von Christiane Staab künftig von Walldorfs Bürgermeister Matthias Renschler wahrgenommen wird.

Sein Dankeschön für das durch die Wahl zum Ausdruck gebrachte Vertrauen verband Hakan Günes mit folgendem Ausblick: "Wenn wir auch weiterhin an einem Strang ziehen, dann werden wir den Bürgerinnen und Bürgern in unseren Gemeinden gerecht." Und das vor allem deshalb, weil man in technischer Hinsicht durch Klärwerksleiter Thomas Maier und dessen Team jederzeit bestens beraten werde.

Prompt das Wort ergriff Letztgenannter beim Tagesordnungspunkt "Reinigung der Verbandskanäle". Weshalb diese ohne jede Alternative ist, begründete er so: "Bei Trockenwetter schafft es der Regen nicht, abgesetzte Stoffe zu mobilisieren." Alles in allem kostet die einmütig von der Verbandsversammlung mitgetragene Maßnahme knapp 79.000 Euro. Allerdings müssen die Verbandskanäle nicht nur gereinigt werden, sondern auch saniert. In der Tat seien, hielt Thomas Maier hierzu fest, "verschiedene Schäden festgestellt worden". Nun gehe es darum, ein sinnvolles technischen Paket zu schnüren. Die Verbandsversammlung beschloss ein prognostiziertes Auftragsvolumen von einer halben Million Euro.

Noch heftiger zu Buche schlägt die Sanierung der Mittelspannungs-Schaltanlage, der Trafoanlage und der Niederspannungshauptverteilung, über die das Klärwerk mit elektrischer Energie versorgt wird. Notwendig wurde diese zum einen aufgrund der veralteten Technik der Anlagen. Und zum anderen, weil diese Anlagen für den künftigen Energiebedarf, bei dem nicht zuletzt auch die neue Phosphor- und Spurenstoffelimination von Bedeutung sein werde, nicht geeignet seien. Unterm Strich sollte die bereits vor über einem Jahr von der Verbandsversammlung abgesegnete Sanierung den AZV-Säckel um gut 900.000 Euro erleichtern.

Wohlgemerkt sollte, denn laut Frank Illing vom Ingenieurbüro IBR gab es bei der "Demontage für uns einige Überraschungen". In der Beschlussvorlage las sich das so: "Im Zuge der Auftragsausführung ergaben sich im Detail verschiedene Fragestellungen, Probleme und neue Erkenntnisse. Nach technischer Klärung führten diese teilweise auch zu technischen Änderungen gegenüber der Ausschreibung."

Um aber eine Blockierung des Baufortschritts zu verhindern und unnötige, stillstandbedingte Betriebsrisiken auszuschließen, seien die einzelnen Maßnahmen bereits im Zuge der Bauausführung umgesetzt worden. Weshalb die Verbandsversammlung nun einer Nachtragsvereinbarung von exakt 41.086,39 Euro zuzustimmen hatte. Und diese auch unisono guthieß.