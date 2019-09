Sandhausen. (luw) Rauchmelder und aufmerksame Nachbarn haben in einer Wohnung in der Kleinen Ringstraße gestern wohl Schlimmeres verhindert. Nachdem vermutlich eine Glut in einem Aschenbecher in der zu diesem Zeitpunkt leeren Wohnung für starken Rauch gesorgt hatte, konnte die Feuerwehr die Gefahr bannen.

„Wir wurden zu einem Zimmerbrand gerufen“, berichtete Markus Zielbauer, Kommandant der Sandhäuser Feuerwehr. Nachbarn hatten den Notruf gewählt, als die Rauchmelder auslösten. Die Wehr aus Nußloch sei automatisch mitalarmiert worden. „Wir sind mit Atemmasken in die Wohnung gegangen“, so Zielbauer. „Vermutlich von einem Aschenbecher“ habe Glut auf den Tisch im Wohnzimmer übergegriffen. „Wir haben die Glut gelöscht und die Wohnung dann mit Überdruckbelüftung vom Rauch befreit.“ Wegen der starken Rauchentwicklung sei die Wohnung aber „gegenwärtig unbewohnbar“, so Zielbauer.

Zwei Nachbarn hatten im Treppenhaus Rauch eingeatmet, mussten aber nur ambulant behandelt werden. Insgesamt war die Feuerwehr mit rund 40 Kräften und sieben Fahrzeugen vor Ort.