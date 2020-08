Von Lukas Werthenbach

Sandhausen. Genug Platz in den Kindergärten, erweiterte Öffnungszeiten, ein breit gefächertes Angebot und die Kapazitäten der "Freiwilligkeitsleistung" Schülerbetreuung decken den Bedarf zu fast 100 Prozent: Die Hopfengemeinde sieht sich in Betreuungsfragen gut aufgestellt. So stimmte der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung dem "Kindergarten- und Schülerbetreuungsplanung 2020/2021 unter Pandemiebedingungen" auch einstimmig zu. Zugleich sparten die Fraktionen ebenso wie Bürgermeister Georg Kletti nicht mit Lob für die in der Coronakrise nicht immer leichte Arbeit sämtlicher Erzieherinnen, Erzieher und anderer Verantwortlicher.

Teil des Ratsbeschlusses ist auch die Eröffnung der letzten beiden, bisher noch nicht belegten Gruppen in der 2019 eingeweihten Kita "Abenteuerland". Damit sollen ab diesem Sommer zwei Kindergarten- und vier Krippengruppen mit insgesamt 80 Kindern im Vollbetrieb sein. "Jeweils von 7 bis 17 Uhr, danach haben wir alle verfügbaren Plätze ausgeschöpft", erklärte Hauptamtsleiter Günther Köhler. "Wir gehen davon aus, dass wir für alle Kinder ein Betreuungsangebot machen und dann den Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen durchführen können", meinte er mit Blick auf die Unterbringung von Kinder zwischen dem ersten und dem sechsten Lebensjahr. Insgesamt stehen demnach 548 Plätze für Kinder über drei Jahren zur Verfügung, weitere 153 gibt es im "U 3-Bereich".

Im Kinderhaus "Wirbelwind" sollen die Öffnungszeiten einer Krippengruppe um zweieinhalb Stunden erweitert werden, sodass die Kinder hier künftig von 7.30 bis 14 Uhr betreut werden. Dazu werden fünf "Krippen-Etagenbetten" mit Matratzen benötigt, deren Anschaffung für rund 5500 Euro der Gemeinderat ebenfalls zustimmte. Die konfessionellen Träger hätten derweil ebenso wie der für den Naturkindergarten zuständige Verein Postillion mitgeteilt, dass sie für das kommende Kindergartenjahr keinen Änderungsbedarf sehen, informierte Hauptamtsleiter Köhler.

Zusammenfassend erklärte er, dass die jährlichen Gesamtkosten für Kinder- und Schülerbetreuung nun bei rund 8,5 Millionen Euro liegen – mehr als doppelt so hoch wie noch im Jahr 2012. "Die Personalkosten belaufen sich demnach auf über 5,2 Millionen Euro für Fachkräfte", so Köhler weiter. Dabei gab er "als kurze Info mit an die Hand", dass die Elternbeiträge "pauschal um 1,9 Prozent angepasst" werden.

Bei der für Kommunen nicht vorgeschriebenen und daher freiwilligen Leistung der Schülerbetreuung sprach Köhler von einer "ganz klar erkennbaren Dynamik", was die Zahl der tatsächlich im nächsten Schuljahr erforderlichen Plätze angehe: "Es ist damit zu rechnen, dass noch einige Kündigungen eingehen." Laut Sitzungsvorlage reicht die aktuelle Kapazität der Schülerbetreuung für fast 89 Prozent des Bedarfs aus. Demnach würden 26 auf der Warteliste stehende Schüler leer ausgehen. Einige Eltern hätten aber bereits Betreuungsplätze gekündigt, weil diese aufgrund der Pandemie nun im Homeoffice arbeiten und nicht mehr darauf angewiesen sind. Zudem sei mit weiteren Kündigungen Anfang September zu rechnen, sobald den Schülern neue Stundenpläne vorliegen. So sei man etwa bei der Planung im Juni 2019 von einer Quote von 86 Prozent ausgegangen, die aber bereits bis Dezember auf 99,5 Prozent gestiegen ist.

Ein weiterer Ausbau sei indes "aufgrund der räumlichen Situation" aktuell nicht möglich. Bekanntlich hatte die Gemeinde gerade erst Räume der Volksbank Kurpfalz angemietet, um dort künftig Grundschüler betreuen zu können. "Bei der Planung stellen wir fest, dass die Eltern mehr Nachmittagsbetreuung anstreben", erklärte der Hauptamtsleiter dem Räterund. Diese werde nun für 44 Kinder von 14 auf 15 Uhr verlängert. "Wir hoffen, dass die Nachfrage im Schülerhort-Bereich dann etwas abnimmt." Die zusätzlichen Personalkosten von jährlich 12.000 Euro seien noch nicht im Haushalt eingeplant.