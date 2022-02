Von Lukas Werthenbach

Sandhausen. Zwei riesige Risse verlaufen diagonal über die Außenwand des Hauses in der Bahnhofstraße 17. Nicht nur vor dem Hintergrund eines überhitzten Immobilienmarktes fragt sich bei diesem Anblick mancher Passant, was es mit diesem seit Ende 2015 leer stehenden Gebäude auf sich hat – und wann hier etwas geschieht. Die RNZ hat zunächst bei der Evangelischen Stiftung Pflege Schönau als Eigentümerin und bei der Gemeindeverwaltung nachgefragt, wobei sich zeigte: Es dürfte noch eine ganze Weile dauern, bis sich das dreistöckige Haus wieder mit Leben füllt.

"Das Haus wurde über viele Jahrzehnte von der Kirchengemeinde Sandhausen als Pfarrhaus genutzt", berichtet Christine Flicker, Sprecherin der Stiftung. "Der Zustand ist uns selbstverständlich bekannt und eins der Themen, mit denen wir uns beschäftigen." Das 1911 erbaute Gebäude weise "massive Setzungsrisse" auf, bestätigt Flicker den äußeren Eindruck. Ein besonders auffälliger Riss an der Ostseite sei mit geschätzten zwei Zentimetern so breit, dass man nahezu hindurchschauen könne. Daher sei das Haus derzeit "definitiv nicht bewohnbar".

Derzeit prüfe man eine mögliche "Weiterverwertung" des Gebäudes, wobei "denkmalschutzrechtliche Bestimmungen" zu beachten seien. "Die weitere Nutzung von Gebäude und Grundstück unterliegen einem noch zu erstellenden Bebauungsplan für dieses Gebiet", sagt Flicker. "Solange es diese Rahmenbedingungen seitens der Gemeinde nicht gibt, können wir nicht konkret planen." Ein Verkauf sei aus heutiger Sicht nicht geplant.

Aus dem Rathaus heißt es auf Nachfrage, dass das Grundstück in der Bahnhofstraße 17 "vor einiger Zeit" Thema von Gesprächen mit der Stiftung Schönau gewesen sei. "Konkrete Planungen beziehungsweise weitere konkrete Anfragen hierzu gibt es derzeit allerdings nicht", so Gemeindesprecher Jochen Denker. Das Bebauungsplanverfahren für diesen Bereich ruhe momentan: "Es liegen zurzeit auch keine aktuellen Anfragen seitens der Eigentümerinnen und Eigentümer der Grundstücke vor." Andere Bauleitplanungen in der Hopfengemeinde würden aktuell "prioritär behandelt", so Denker.