Sandhausen. (pop) Als Max Degraf im Januar im Rahmen des "Australien-Schulbesuchsprogramms" des Friedrich-Ebert-Gymnasiums bekanntlich in Richtung "Fünfter Kontinent" startete, hätte er sich für die Umstände seiner Rückkehr bestimmt eine ganze Menge vorstellen können. Aber dass er dabei mitten in die Auswirkungen einer Pandemie hineingerät, sicher nicht.

Eigentlich war vorgesehen, dass er am 2. April im australischen Melbourne in ein Flugzeug steigt, das ihn über Dubai nach Frankfurt bringt. Doch eine Woche zuvor erfuhr er, dass der gebuchte Flug ersatzlos gestrichen wird. Womit sich für ihn umgehend die bange Frage stellte, "ob ich überhaupt noch nach Hause komme".

Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass Max Degraf es zuvor gar nicht allzu eilig hatte, nach Deutschland zurückzukehren. Geplant war nämlich, dass er Australien bereits am 12. März verlässt. Doch er entschloss sich, seinen Aufenthalt um drei Wochen zu verlängern und wäre sogar – wenn es nur nach ihm gegangen wäre – "am liebsten bis zu den Osterferien dort geblieben". Als Grund hierfür nennt er in allererster Linie die "tolle Zeit", die er mit seinen Gasteltern Annette und Jimmy Patterson sowie deren Söhnen Aiden und James, der von allen nur "J.P." gerufen worden sei, in einem Vorort von Melbourne namens Blackburn North erleben durfte. Beginnend mit deren Wochenendhaus direkt am Meer und dem damit verbundenen "Leben am Strand", das ihm offenbar über alle Maßen gefallen hat.

Nicht minder begeistert ist Max Degraf nach wie vor von den "fantastischen Eindrücken" eines "richtigen Roadtrips", wie er es nennt. Sprich: einem ganztägigen Autoausflug entlang der "Great Ocean Road", der weltberühmten 243 Kilometer langen Straße entlang der australischen Südküste zwischen Torquay und Allansford im Bundesstaat Victoria.

Und ja, so wie von der RNZ Ende Januar anlässlich seines Australienbesuchs vermeldet, sei er auch in einer Auffangstation für Koalabären gewesen. Dort habe er dabei geholfen, die von den seinerzeitigen fürchterlichen Buschbränden so arg gebeutelten Tiere zu füttern. Überhaupt sei für ihn "Down under" – so werden Australien und umliegende Länder oft im Englischen genannt – alles so verlaufen, wie er es sich gewünscht habe.

"Das war perfekt, das hat alles gestimmt", lautet denn auch seine Bilanz. Nur am Anfang habe es insofern ein wenig gehapert, als er nicht mit seinem Austauschschüler "J.P." in eine Klasse eingeteilt worden sei. Doch habe er dadurch "auf eigenen Füßen" stehen müssen und größere Herausforderungen zu meistern gehabt.

Die größte Hürde hatte er freilich am Schluss seiner Reise zu überwinden. Denn auf die Streichung des ursprünglich ins Auge gefassten Rückflugs folgten Telefonate in Hülle und Fülle. Zuerst mit seinem Vater und dann mit dem Auswärtigen Amt, bei dem er sich für dessen "Rückholaktion" deutscher Bundesbürger im Ausland anmeldete.

Nachdem sein Vater jedoch im Internet nach "großem Hin und Her" einen preislich relativ günstigen Flug für seinen Sohn gefunden hatte, ging es rasch. Am 31. März stieg er in Melbourne in eine Maschine der Qatar Airways, die um 16 Uhr abhob – nach einem Zwischenstopp in Qatar landete er wohlbehalten in Frankfurt. Was Max Degraf unverändert als Riesenglück empfindet.

Er berichtet aber auch von einem "ganz mulmigen Gefühl", das ihn angesichts der "überall leeren Flughäfen" beschlich. So sei der Haupteingang zum Flughafen in Qatar geschlossen gewesen, weshalb jene Passagiere, die noch unterwegs waren, Seiteneingänge nutzen mussten. Und natürlich habe es in den Flughäfen an allen Ecken und Enden Abstandsmarkierungen gegeben.

Im Flugzeug habe dieses Gebot allerdings keineswegs gegolten. Vielmehr hätten die Passagiere "dicht nebeneinander" gesessen, wofür er auch im Nachhinein nicht das geringste Verständnis aufzubringen vermag. Alles in allem, blickt er nun auf die vergangenen Wochen zurück, "war die Zeit richtig gut, aber zum Ende hin habe ich mir schon Sorgen gemacht".