Unbekannte Täter haben die gerade neu verlegte Elektrik in der Hütte am Sportplatz wieder zerstört. Foto: Kuhn

Sandhausen. (luw) Scherben, Müll und Wasserpfeife-rauchende Jugendliche auf dem Sportplatz hatten vor einigen Tagen schon für Ärger gesorgt, doch "das Fass zum Überlaufen" gebracht hat nun ein Einbruch beim FC Sandhausen (FCS). "Unsere Jugendhütte am Sportplatz war gerade in viel ehrenamtlicher Eigenleistung fertiggestellt – und dann das", klagt der Vorsitzende des Amateur-Fußballvereins, Ralf Kuhn. In der Nacht von Freitag auf Samstag sei die Hütte offenbar gezielt aufgebrochen worden: Gestohlen wurde vor allem Material aus der gerade neu verlegten Elektrik. Die Polizei prüft derweil einen Zusammenhang mit Hütten-Einbrüchen, die ebenfalls am Wochenende ganz in der Nähe gemeldet wurden.

"Das ist extrem ärgerlich", sagt Ralf Kuhn im Gespräch mit der RNZ. Im Jahr 2014 habe der Verein die Hütte gekauft, um etwa bei Jugendspielen Getränke und Kuchen verkaufen zu können. Doch zunächst gab es keine Baugenehmigung, dann musste umgeplant werden – und nun endlich sei die Hütte in unzähligen ehrenamtlichen Arbeitsstunden mit Küche und Sitzgelegenheiten eingerichtet worden. "Da steckt viel Herzblut unserer Mitglieder drin", so Kuhn. Am vergangenen Wochenende dann der Schock: Unbekannte Täter hatten die Tür aufgebrochen und im Innern Schaltkästen zerstört, um unter anderem Verbindungsklemmen zu stehlen. Auch ein Heizlüfter sei mitgenommen worden.

Wie berichtet wurden ebenfalls am Wochenende in Leimen-St. Ilgen und Sandhausen mehrere Gartenhütten aufgebrochen. "Wir prüfen einen möglichen Zusammenhang", sagte Polizeisprecher Norbert Schätzle am Dienstag auf Nachfrage.

Für den FCS sei dieser Einbruch der negative Höhepunkt eines seit knapp zwei Wochen andauernden Ärgernisses gewesen, sagt Kuhn: "Als vergangene Woche unsere Bambini-Mannschaft zum Training auf den Platz kam, waren dort Scherben, Dreck und Müll verteilt." Es sei großes Glück gewesen, dass sich kein Kind verletzt habe; die Gemeinde habe indes schnell reagiert und den Platz gesäubert. "Wir verstehen es nicht mehr", sagt der 62-Jährige auch über einen anderen Vorfall der vergangenen Tage: "Da wollten Jugendliche während eines Jugendtrainings auf dem Fußballplatz Wasserpfeife rauchen." Nachdem sie der Trainer weggeschickt habe, seien sie wenig später als noch größere Gruppe zurückgekehrt.

"Wo ist der Gemeinschaftssinn geblieben?", fragt Kuhn nach all diesen frustrierenden Erlebnissen. Den nun entstandenen Sachschaden schätzt er "nicht wahnsinnig hoch" ein, betont aber auch: "Gerade zurzeit haben wir wie fast jeder Verein mit unseren Finanzen zu kämpfen – da tut jeder Euro weh." Jetzt hofft man beim Fußballverein vor allem darauf, dass künftig Anwohner derartige Taten frühzeitig bemerken und der Polizei mit Hinweisen helfen können.