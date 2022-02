Sport auf der Baustelle: Das sorgt bei Basketball-Trainer Rolf Schneider für viel Ärger; so wurden etwa Schränke in der Halle aufgebrochen und Vereinseigentum gestohlen. Fotos: Alex

Von Lukas Werthenbach

Sandhausen. Fast genauso lang wie die Pandemie zwingt viele Sandhäuser Sportler noch ein weiterer Umstand zur Improvisation: die seit knapp zwei Jahren laufende Sanierung ihrer Spielstätte namens Hardtwaldhalle. Das mit 2,8 Millionen Euro veranschlagte Großprojekt geriet immer wieder ins Stocken, parallel wurde den Mannschaften aber immerhin die eingeschränkte Nutzung der Halle zugesagt. Doch nach mehreren Ärgernissen platzte Rolf Schneider, Zweiter Vorsitzender der Turngemeinde (TG) und Leiter der Basketball-Abteilung "Wild Bees", jetzt der Kragen. "Wann hat das Ganze ein Ende?", fragt er. Die RNZ konfrontierte das Rathaus mit der Kritik.

Bisher ist lediglich das Spielfeld der Halle nutzbar, zum Duschen bietet die Gemeinde die Sanitärräume im gegenüberliegenden Walter-Reinhard-Stadion an. "Uns wurden schon vier oder fünf Termine genannt, zu denen wir die Halle wieder vollumfänglich hätten nutzen können, aber das wurde immer wieder verschoben", ärgert sich Schneider. Zugänglich sei die Halle derzeit nur durch eine rückwärtige Fluchttür – und diese sei tagsüber oft unverschlossen. Ein Schock sei kürzlich ein Diebstahl gewesen, infolge dessen abschließbare Schränke aufgebrochen wurden, die vorübergehend im ehemaligen Saunabereich der Hardtwaldhalle standen: "Wir hatten darin verschiedene Sachen gelagert, von Kabeltrommeln über Kochplatten bis hin zur Ballpumpe." All diese Utensilien seien gestohlen worden, den Gegenwert schätzt Schneider auf 1000 Euro.

Die unrühmliche Krönung habe nun an einem "schwarzen Mittwoch" gefolgt, wie der Ehrenamtliche jenen Tag nennt. Ihre Spiele tragen die Basketballer derzeit nach Rücksprache mit der Gemeinde in der Halle des Friedrich-Ebert-Gymnasiums aus, wo ihnen auch "die exklusive Nutzung einer Umkleidekabine" zusammen mit den Handballern des SC Sandhausen zugesagt worden sei. Dort habe man elektrische Geräte wie eine sogenannte Spielzeituhr im Wert von 800 Euro gelagert, so Schneider. An jenem Mittwoch habe man den Behälter mit den elektrischen Geräten plötzlich im Sanitärbereich der Halle vorgefunden: "Die Kiste wurde unter Wasser gesetzt", berichtet der Basketball-Trainer, der dahinter einen schlechten Scherz von Schülern vermutet. Hier betrage der Sachschaden weitere 1500 Euro, meint er.

Allgemein beobachtet Schneider in der Hardtwaldhalle "Defizite, die auch in einer Bauphase nicht tragbar" seien. So habe er im Sommer vergangenen Jahres über mehrere Wochen erst einmal "mit dem Wischmopp durch die Halle gehen" müssen, bevor ein Training möglich gewesen sei: "Es war unheimlich dreckig." Zudem gebe es beispielsweise weder Notfalltelefon noch Verbandskasten, Sportgeräte würden "irgendwo rumliegen" und zuletzt habe er sein Training eigens wegen angekündigter Bauarbeiten in der Halle umgeplant – um dann festzustellen, dass die beauftragte Firma gar nicht angerückt sei.

Bezüglich des Baufortschritts und der wiederholten Terminverschiebungen erklärte Gemeindesprecher Jochen Denker auf Anfrage: "Aufgrund der Corona-Pandemie und Lieferschwierigkeiten war es leider zu Verzögerungen bei den Bauarbeiten gekommen." Man sei aber zuversichtlich, dass man "mit den letzten ausstehenden Arbeiten zügig" vorankomme. Einen Termin für die Fertigstellung nennt Denker indes nicht. "Nach jetzigem Stand" könne der Kostenrahmen von 2,8 Millionen Euro eingehalten werden.

Weitere Fragen wurden nicht direkt beantwortet, allgemein teilte der Sprecher mit: "Natürlich kommt es im Zuge des Umbaus einer Sporthalle zu Einschränkungen." Umso wichtiger sei der Verwaltung die Unterstützung der Sandhäuser Vereine. Man versuche pragmatische Lösungen zu finden, als Beispiel nennt Denker die zugesagte Nutzung der Sanitärräume im Walter-Reinhard-Stadion. Und den Einbruch in der Halle nennt Denker "bedauerlich". Der Fall sei "an die zuständige Versicherung zur juristischen Prüfung weitergegeben" worden.