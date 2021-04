Sandhausen.(cm) Die wichtigste Nachricht zuerst: Es wird Sandhäuser Spargel geben. Zu verdanken sein wird dies auch wieder Helfern aus der Region, denn auf dem Hof von Spargelbauer Peter Köllner kommen nur wenige Erntehelfer aus dem Ausland zum Einsatz. Im vergangenen Jahr hatte der 52-Jährige aus der Not eine Tugend gemacht. Da die Helfer aus Rumänien wegen der aufgekommenen Corona-Pandemie nicht einreisen durften, probierte er es mit Freiwilligen aus der Region. Es funktionierte. Und zwar so gut, dass Köllner es erneut macht. Die "Spargel-Retter" kommen also wieder.

Am Osterwochenende trafen bereits vier Helfer aus Rumänien auf dem Hof ein. Einreisen durften sie, da Rumänien nicht als Hochrisikogebiet gilt. Gleich nach der Ankunft mussten die Saisonarbeiter einen Corona-Test absolvieren. Obwohl das Ergebnis negativ war, gilt für sie eine 14-tägige "Acker-Quarantäne", so Köllner. Auf dem Hof arbeiten dürfen sie, einkaufen aber zum Beispiel nicht.

Die Rumänen werden in den nächsten Tagen alleine auf den Feldern sein, da es dann noch nicht so viel Spargel gibt. Danach kommen Helfer aus der Region zur Verstärkung hinzu. "Die Ersten haben sich schon gemeldet", erzählt Köllner. Einige hatten bereits im vergangenen Jahr signalisiert, dass sie wieder dabei wären. Auch neue Gesichter sind willkommen. Köllner glaubt, dass zehn Helfer zusammenkommen, die nach Mindestlohn mit 9,50 Euro pro Stunde bezahlt werden.

Köllner schwärmt noch immer vom vergangenen Jahr, als rund 20 Freiwillige – Schüler, Studenten, Kurzarbeiter – die Spargelernte retteten. "Das war eine sehr positive Erfahrung", sagt er. "Mit vielen Helfern haben wir noch Kontakt." Die Deutschen waren zwar etwas langsamer als die geübten Rumänen, aber sie blieben bei der "Spargel-Stange". Bis zum Saisonende Mitte Juni wurden die rund drei Hektar Spargelfelder beackert. Und wer vergangenes Jahr dabei war, müsse nicht mehr angelernt werden. "Spargelstechen ist wie Fahrradfahren: Das verlernt man nicht", schmunzelt Köllner.