Sandhausen. (pol/mün) Damit dürften die Diebe nicht gerechnet haben: Als sie am Sonntag ihrem Lkw mit gestohlenen Europaletten abstellten, war kurze Zeit später die Polizei vor Ort. Der Grund: Der Besitzer hatte einen GPS-Tracker an den Holzteilen angebracht, da schon öfters in der Vergangenheit seine Paletten gestohlen worden waren. Das berichtet die Polizei Mannheim.

Als am Sonntagvormittag klar war, dass Diebe auf einer Baustelle in Mannheim sein Eigentum eingepackt hatten, konnte der Besitzer deren Weg mithilfe des GPS-Senders nachverfolgen. Und er alarmierte die Polizei.

Eine Streife der Polizei Wiesloch wurde in der Waldstraße in Sandhausen fündig. In einem Lkw, der dort abgestellt war, wurden die mit dem GPS-Sender präparierte und 20 weitere Europaletten gefunden. Den Fahrer konnten die Polizisten kurze Zeit später ermitteln.

Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls.