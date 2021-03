Von Lukas Werthenbach

Sandhausen. Das nach dem Schulzentrum zweitgrößte Sanierungsprojekt der Gemeinde ist ins Stocken geraten: Während die Arbeiten im Friedrich-Ebert-Schulzentrum wie berichtet nach Plan verlaufen, hinken jene in der Hardtwaldhalle einige Monate hinterher. Ortsbaumeister Michael Schirok begründete dies in der jüngsten Gemeinderatssitzung auf Nachfrage eines Bürgers mit der Pandemie.

Eigentlich könnte man meinen, dass die 2,8 Millionen Euro teure Sanierung zeitlich kaum hätte besser fallen können: Die Arbeiten in der unter anderem für Kegeln, Tischtennis und Handball genutzten Sportstätte hatten kurz nach Ausbruch der Pandemie begonnen. Die Organisation von Ausweichplänen schien den Vereinen daher weitgehend erspart zu bleiben, weil ja Corona-bedingt seit einem Jahr ohnehin kaum Mannschaftssport getrieben werden darf. Allerdings hatte Ortsbaumeister Schirok schon damals zu Beginn der in zwei Bauabschnitte aufgeteilten Arbeiten gesagt: "Wenn wir ,Corona’ hätten voraussehen können, dann hätten wir möglicherweise nur mit einem Abschnitt geplant." Denn das Projekt sei darauf ausgelegt gewesen, den Spielbetrieb von Keglern und Tischtennisspielern trotz laufender Bauarbeiten durchgehend zu ermöglichen.

Nun aber fragte in der Februar-Ratssitzung mit Rolf Schneider der Zweite Vorsitzende der Turngemeinde (TG) nach dem aktuellen Stand. Er würde sich "mehr Planungssicherheit für die Vereine" wünschen, fügte er seiner Frage an. "Wir haben alle Gewerke beauftragt und werden in der nächsten Sitzung des Technischen Ausschusses bereits die Inneneinrichtung beauftragen", antwortete Schirok im Vorausblick auf die am heutigen Mittwoch stattfindende Sitzung. "Aber pandemiebedingt – wirklich pandemiebedingt – ist der Baufortschritt noch nicht so, wie wir ihn wollen." Denn aufgrund der "räumlichen Enge" in der Hardtwaldhalle dürften "nicht alle Firmen gleichzeitig" arbeiten. "Üblicherweise parallel" ausgeführte Arbeiten würden derzeit nacheinander stattfinden, so Schirok weiter. Man fahre "komplett auf Sicht", aktuell sei "kein verbindlicher Fertigstellungstermin" zu nennen.

So hoffe man, dass der anfangs für Beginn dieses Jahres angestrebte Abschluss des ersten Bauabschnitts nun "im Frühsommer" erreicht werde. "Aber ich kann dafür nicht die Hand ins Feuer legen", ergänzte der Ortsbaumeister. Jegliche Organisation helfe hier nichts: "Die Firmen weigern sich auch, mit 20 Leuten gemeinsam auf der Baustelle zu arbeiten."