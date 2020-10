Von Thomas Frenzel

Sandhausen. Den Tagesordnungspunkt "Verschiedenes" hatte es in Sanadhausen schon sehr, sehr lange nicht mehr gegeben. Jetzt am Montag schloss er mit der symbolträchtigen Nummer 13 den öffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung ab. Bürgermeister Georg Kletti nutzte ihn für eine persönliche Erklärung. Deren Botschaft: Der 53-jährige CDU-Politiker wird für eine dritte Amtszeit nicht mehr zu haben sein. Will heißen: Sandhausen muss sich für die Zeit nach dem 30. Juni 2021 jemand Neues für die Rathausspitze suchen müssen.

Dass sich Kletti den Verzicht auf eine erneute Kandidatur nicht leicht gemacht hat, war aus seiner persönlichen Erklärung herauszuhören. Von einer "ständigen Abwägung zwischen persönlicher Freiheit und Verantwortung im Amt" war darin genauso die Rede wie von dem "Amt auf Zeit", das in Würde zu tragen, aber auch wieder zu verlassen sei. "Demokratie lebt vom Wechsel und 16 Jahre sind eine lange Zeit für einen Amtsinhaber", sagte Kletti – auch mit Blick auf die Herausforderungen, die sich täglich stellten: "Unsere Gemeinde ist ständig in Bewegung und vieles entwickelt sich immer schneller und dynamischer". Deshalb sei er überzeugt, dass eine Veränderung an der Spitze Sandhausens "mehr Chancen als Risiken" biete.

Ein Abschied im Groll ist das am Montag und damit frühzeitig angekündigte Tschüs für Kletti nicht. Ganz im Gegenteil. "Was wir gemeinsam erreicht haben, kann sich sehen lassen", sagte der künftige Bürgermeister a. D. in Richtung des Gemeinderats und der 240-köpfigen Belegschaft der Gemeinde.

Seit seiner Wahl 2005, als sich Kletti im zweiten Wahlgang mit 42 Prozent gegen fünf verbliebene Mitkandidaten durchsetzte und die Nachfolge von Erich Bertsch antrat, war allerhand bewegt worden – stets mit Blick auf gesunde Gemeindefinanzen. Die Hauptstraße wurde grundsaniert, das Schulzentrum wurde auf Ganztagsbetrieb umgestellt, Sozialwohnungen wurden gebaut, das Neubaugebiet Große Mühllach und das Gewerbegebiet in Richtung St. Ilgen gestemmt. Und es wurde der mit höchstrichterlichen Ehren abgesegnete Rückbau der Landesstraße L 600 zwischen dem Umspannwerk an der L 598 und Bruchhausen verhindert, der den Sandhäuser Innerort massiv mit Verkehr belastet hätte. Stattdessen wird der Sandhäuser Forst nun in eine hochwertige Sanddünenlandschaft umgebaut.

Apropos Wald: Der Aufstieg des SV Sandhausen von der Ober- in die zweite Bundesliga garantierte der einstigen Hopfengemeinde nicht nur einen bundesweiten Werbeträger, sondern auch immerwährende politische Auseinandersetzungen. Mal um den Bau eines Stadions, mal um das Arrangieren tausender Parkplätze, mal um Stadionerweiterungen. Dabei ist der jüngste Streit um die Neuanlage zusätzlicher Trainingsplätze noch nicht erwähnt, geschweige denn ausgestanden.

Zurück zum Montagabend. In Bezug auf seine berufliche Zukunft hielt sich Kletti in seiner Erklärung bedeckt: "Als diplomierter Wirtschaftsingenieur (FH) werde ich mich auf die Suche nach einer neuen beruflichen Herausforderung begeben." Vor seiner Wahl wirkte er zehn Jahre bei einem namhaften Druckmaschinenhersteller, zuletzt als Führungskraft.

Ein unpolitischer Mensch wird Kletti, der seit 34 Jahren der CDU angehört, auch nach seiner zweiten Amtszeit nicht – selbst wenn er sich ungeachtet seiner elf vorbürgermeisterlichen Jahre als Sandhäuser Gemeinderat vorgenommen hat, sich aus der Ortspolitik herauszuhalten. Sein Mandat im Kreistag des Rhein-Neckar-Kreises will er auch weiterhin dazu nutzen, um die Interessen von Sandhausen und Nußloch zu vertreten.