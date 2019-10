Von Lukas Werthenbach

Sandhausen. Mit Erfolg haben sich die Bruchhäuser gegen die Ausweisung von zwei Bauflächen am Spielplatz ihres Ortsteils gewehrt. Nachdem Anwohner über 580 Unterschriften gegen die Maßnahme gesammelt hatten, lehnte nun der Gemeinderat im Beisein zahlreicher Bürger eine entsprechende Änderung des "Bebauungsplans Bruchhausen" mehrheitlich ab. Allen weiteren Vorschlägen der Gemeindeverwaltung zur Änderung desselben Bebauungsplans stimmte das Gremium aber zu. Damit kann im Ortsteil mehr Wohnraum entstehen.

In der Beratung dieses Tagesordnungspunkts zeigte neben Bürgermeister Georg Kletti auch Lars Albrecht (CDU) klare Kante gegen alle, die sich gegen die zwei Bauflächen – eine private und eine gemeindeeigene – am Spielplatz ausgesprochen hatten. Der Rathauschef erklärte, dass nach einer Ausweisung derzeit nicht vorgesehen sei, das kommunale Grundstück zu verkaufen oder zu bebauen; vielmehr handele es sich um eine "Vorratsplanung". Und im Fall einer Bebauung hätten auf beiden Flächen lediglich kleine Gebäude mit maximal je zwei Wohnungen entstehen dürfen. Auch dann bliebe laut Kletti noch "genügend Restfläche" für den Spielplatz. Als "überzeugendstes Argument" führte er an, dass man für künftige Generationen "stille Reserven für den Gemeindehaushalt" bilden müsse. Mit Blick auf die gemeindeeigene Fläche sagte er: "Ich habe jetzt mal den Mut, der Gesellschaft den Spiegel vorzuhalten, in der jeder Privateigentümer versucht, für sich das Maximum herauszuholen." Der Gemeinde solle dieses Recht aber verwehrt bleiben: "Das ist eine Doppelmoral, die ich nicht nachvollziehen kann", sagte Kletti.

Albrecht (CDU) erinnerte an die Maßgaben, die seine Fraktion dem mit dem Planentwurf beauftragten Büro mit auf den Weg gegeben habe. Demnach sieht die CDU es nun als erfüllt an, dass der Landwirtschaft "ein erheblicher Teil der Fläche" erhalten bleibe und dass für "die nächste Generation Vorsorge getroffen", aber eine ähnlich dichte und ausgeprägte Wohnbebauung wie im Ortskern verhindert werde. Zudem bleibe in Bruchhausen weiterhin "sowohl Landwirtschaft als auch Wohnen" möglich. Angesichts kursierender Gerüchte über die vermeintliche Entstehung großer Wohnanlagen in Bruchhausen sprach er von "gefährlichem Halbwissen", das sich in der Bevölkerung breit gemacht habe. "Wir finden es alles andere als sachdienlich, wenn einige Personen meinen, einen ganzen Ortsteil aufzustacheln, um einen Bebauungsplan zu behindern", sagte Albrecht weiter. "Wenn man in der heutigen Zeit keine guten Argumente hat, dann nimmt man den Umweltschutz oder andere moralische Bedenken als Vorwand zur Hilfe." Der Gemeinderat hingegen sei gewählt worden, um "mit Weitblick und Vernunft" zu entscheiden. "Die stattgefundene Unterschriftenaktion nehmen wir daher zur Kenntnis, ist für uns jedoch nicht weiter von Bedeutung", schloss Albrecht seine Stellungnahme, worauf einige Unmutsbekundungen aus dem Zuschauerraum laut wurden.

Jürgen Rüttinger (SPD) erklärte, dass bei diesem "diskussionswürdigen Thema" an erster Stelle stehe, "Baufenster zu fördern, von denen viele Bürger profitieren können". Nach "intensiver" Auseinandersetzung mit dem Bebauungsplan wolle seine Fraktion mit den Flächen am Spielplatz "die grüne Lunge in Bruchhausen" erhalten, allen anderen Beschlussvorschlägen aber zustimmen.

Ins gleiche Horn blies auch Volker Liebetrau (FDP), dessen Fraktion Ende 2018 in Bruchhausen eine Begehung zum Thema veranstaltet hatte. In der Folge wolle auch seine Fraktion "diese grüne Lunge so erhalten, wie sie ist".

Lukas Öfele und Beate Würzer (beide AL) zeigten sich unentschlossen, unter anderem wegen noch ungeklärter Fragen zur "Sicherstellung der Vorratsplanung" und zum Ausgleich für zu fällende Bäume im Zuge einer etwaigen Bebauung.

Kletti erklärte, dass die Verwaltung den neuen Bebauungsplan "bewusst" in mehrere Beschlussvorschläge unterteilt habe. So könne nach einer Ablehnung einer einzelnen Änderung der Bebauungsplan dennoch fortgeschrieben werden. Wie sich am Votum zeigte, hat sich dies gelohnt: Gegen die Ausweisung der beiden Bauplätze stimmten acht Räte, nur die CDU befürwortete diese mit sechs Stimmen. Drei Ratsmitglieder, darunter die einzigen beiden anwesenden AL-Vertreter, enthielten sich. Georg Diem (FDP) und Peter Köllner (CDU) durften wegen Befangenheit nicht abstimmen.