Von Benjamin Miltner

Sandhausen. Die Hitze stieg und stieg, Rauchgas zündete mehrfach durch, in der Folge stürzten große Teile des Dachbodens ein – und das während sich die Feuerwehr unter Atemschutz ins Innere der Gebäude vorkämpfte. Es waren die heikelsten Momente beim Brand eines Reihenhauses in Sandhausen in der Nacht auf Montag. Insgesamt 56 Feuerwehrleute mit 14 Fahrzeugen sowie Polizei und Rettungsdienst waren am Südrand der Gemeinde im Großeinsatz und konnten das Feuer begrenzen. "Nur" zwei Häuser gelten am Tag danach als unbewohnbar, der Schaden beträgt wohl über eine halbe Million Euro.

Teile der Fassade sowie der Dachstuhl in Vollbrand, Flammen, die meterhoch in den Himmel ragen: So fanden die Einsatzkräfte gegen 23.30 Uhr das Reihenhaus im Buchenweg vor. Die Bewohner befanden sich bereits im Freien und hatten mit dem Gartenschlauch erste Löschversuche unternommen, wie Jörn Waldschmidt, Einsatzleiter und stellvertretender Kommandant der Sandhäuser Feuerwehr, berichtet. Zur Sicherheit wurden die Bewohner von insgesamt fünf Reihenhäuser evakuiert und durch Seelsorger und Rettungskräfte des örtlichen DRK betreut. Vier der sechs Reihenhäuser verbindet ein zusammenhängender Dachstuhl. "Die Gefahr, dass es zum Durchlaufen des Feuers auf die Nachbarhäuser kommt, war hier besonders hoch", verdeutlichte Waldschmidt die Herausforderung.

Mit zwei C-Rohren und dem Teleskopmast der Feuerwehr Walldorf begann das Löschen von außen. Und parallel rückten acht Einsatzkräfte ins Innere der beiden Nachbarhäuser und des brennenden Hauses vor. Dabei kam es wie eingangs erwähnt zum Einbruch der Speicherdecke. "Die zwei Trupps im Brandhaus hatten sich vorausschauend verhalten, sich rechtzeitig zurückgezogen und in Deckung gebracht" betonte Waldschmidt. Wenig später zeigten dann auch die Löschmaßnahmen ihre Wirkung: "Feuer schwarz" wurde nach knapp 40 Minuten gemeldet.

Beendet war der Einsatz noch lange nicht. "Wir haben für die Nachlöscharbeiten das komplette Dach abgedeckt, um einzelne Glutnester zu finden", betont der Einsatzleiter. Erst gegen 4.30 Uhr ging es kurz nach Hause, um 6 Uhr zurück zur Brandnachschau – und dann noch mal am Montag gegen 13 Uhr. "Ein am Morgen noch nicht erkennbares Glutnest hat einen kleinen Schwelbrand mit entsprechender Rauchentwicklung geführt", so Waldschmidt zu dem bei Großbränden häufig vorkommenden Folgeeinsatz

Brandermittler der Polizei ermitteln und schließen einen technischen Defekt zum derzeitigen Zeitpunkt aus, wie Polizeisprecherin Maike Niedermayer auf Nachfrage betont. "Die Ursache des Brandes ist weiterhin unklar." Das Feuer sei mit hoher Wahrscheinlichkeit im Außenbereich am Hauseingang entstanden und habe über die Fassade auf den Dachstuhl übergegriffen, berichtet Waldschmidt. Der Dachstuhl des Anwesens ist komplett ausgebrannt, dieses sowie ein Nachbarhaus nicht mehr bewohnbar. Die beiden Familien sind bei Nachbarn und Freunden untergekommen. Diese Hilfsbereitschaft betonte der Einsatzleiter ebenso wie die Zusammenarbeit der vier Wehren aus Sandhausen, Nußloch, Walldorf und Heidelberg.

Update: Montag, 21. März 2022, 19.44 Uhr

Erneut Feuerwehr-Einsatz nach Reihenhaus-Brand (Update)

Update: Montag, 21. März 2022, 15.55 Uhr

In dem Brandhaus kam es im ausgebrannten Dachstuhl zu einer Rauchentwicklung. Zusammen mit der Feuerwehr Walldorf, die mit dem Teleskopmastfahrzeug angerückt war, konnten Glutnester abgelöscht werden. Warum das Feuer im Außenbereich ausgebrochen ist, ermitteln derzeit Brandexperten. Zwei Häuser sind nicht mehr bewohnbar.

Update: Montag, 21. März 2022, 14.55 Uhr

Update: Montag, 21. März 2022, 07.53 Uhr