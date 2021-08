Von Benjamin Miltner

Sandhausen. Selbst ist die Frau, auch im hohen Alter. Ingrid Michligk schmeißt den Haushalt, pflegt den Garten, schreibt Mails und backt nach Rezepten aus dem Internet. Die Sandhäuserin ist für eine 94-Jährige unheimlich fit. Und sie hat unheimlich viel zu erzählen. Von einem ereignisreichen Leben, von der DDR, ihrer Flucht und der neuen Heimat in der Region.

Das Leben in der DDR

Michligk wurde 1927 in Potsdam geboren, wo sie ihre Kindheit und Jugend samt Bombenangriffen im Zweiten Weltkrieg verbrachte. Ihren zwei Jahre älteren Mann Wilhelm lernte sie im brandenburgischen Kyritz kennen. Nach den Kriegsjahren kamen die Kinder Sabine und Lutz zur Welt, ihre Eltern arbeiteten beide in Behörden, sie im Bau-, er im Finanzamt. "Der politische Druck, der ausgeübt wurde, war enorm", erinnert sich die 94-Jährige. Ihr Mann sei ein Meister des "Durchlavierens" gewesen und habe für jede Drangsalierung eine elegante Antwort gewusst. "Persönlich bekannte Gemüsebauern und Tierzüchter zu bedrängen, ihr ganzes Hab und Gut dem Staat zu übereignen, der das Ganze dann verhunzt – das macht keiner gerne", berichtet sie von ihren Gewissensbissen und erzählt schelmisch: "Mein Mann hat stets bei den Landwirten geklingelt – es war eben nie jemand da". Sein menschliches Handeln das war damals nicht gerne gesehen. Spätestens als 1960 die Versetzung ihres Mannes von Potsdam ins ländliche Michendorf am schwarzen Brett verkündet wurde, um die dortigen Bauern in Genossenschaft zu zwingen, war den Michligks klar: "Es ist genug, wir müssen fliehen."

Die Flucht in den Westen

Alles war vorbereitet. In den Vormonaten hatte Ingrid Michligk bei Besuchen in West-Berlin all ihre Herzensdinge zur Cousine gebracht. Der Plan war ausgeheckt, "ein Kanadier mit Außenmotor und rasenden zehn Kilometern pro Stunde Geschwindigkeit" – als Fluchtboot auserkoren. Er sollte über die Hawel in den Westen, sie an der Glienicker Brücke Schmiere stehen, Zeichen geben, dann zu Fuß über die Grenze und "zusteigen". Am 29. Mai 1960 und damit gut ein Jahr vor Bau der Berliner Mauer war es soweit: Die Michligks "machten rüber". Der erste Schreck: Der Bootsmotor muckte. Nach fixer Reparatur eines porösen Schlauches erwartete Wilhelm Michligk mit der Polizeikontrolle die nächste Hürde. "Willi tat so, als hätte er einen in der Krone und drapierte eine leere Schnapsflasche im Boot", erzählt Michligk. Angetrunken hätte man bei einem Scheitern des Unterfangens mit ihm womöglich mehr Nachsehen gehabt, so das Kalkül. Eine weitere Vorsichtsmaßnahme war die Trainingsjacke, die er kurz vor der Brücke trotz Hitze überzog. "Auf dunklen Rücken zielt es sich schlechter als auf einen weißen", erklärte der ehemalige Soldat seiner verdutzten Frau später. Die Beamten schöpften keinen Verdacht, die Papiere waren genehm; Wilhelm Michligk erreichte die Brücke, drehte sich unter dem Sichtschutz ihrer Pfeiler um 90 Grad und überquerte die Grenze. Über ihn näherte sich seine Frau dem Kontrollposten auf der Brücke. "Ich habe die Unschuld vom Lande gespielt, brav meinen Ausweis vorgezeigt, bin bis zur Mitte langsam gelaufen – und dann gerannt so schnell ich konnte." An einer Sandbank stieg sie ins Boot ihres Mannes und fuhr weiter zum Wannsee – in die Freiheit.

Die neue Heimat in Sandhausen

Im Westen angekommen, ging alles schnell: Nach dem Wiedersehen mit ihren Kindern und Behördengängen wurden die vier Michligks nach Frankfurt ausgeflogen und landeten über Rastatt in Sandhausen. Dort lebte die Familie zunächst mit zwölf Personen in einer Zweieinhalb-Zimmerwohnung im Flüchtlingsheim. Da ihre Ausbildungen "mit der Arroganz des Westens nicht anerkannt wurden", so Michligk, hielten sie sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser, ehe sich ihr Mann 1967 als Steuerberater selbstständig machte. Auch Glück war dabei, dass den Umzug in eine eigene Wohnung und später mit einem Bauplatz ein eigenes Heim ermöglichte. Ein schwerer Unfall ihres Mannes, sein Tod 1992 und wenig später der ihres Sohnes: Michligk hat viele Schicksalsschläge überwunden und ist ein positiver Mensch geblieben. Sie erlernte im hohen Alter den Umgang mit dem Computer, engagiert sich bei der Akademie für Ältere, diskutiert wöchentlich mit Philosophiestudierenden, pflegt Freundschaften sowie Kanaster-Spielrunden und hält dank Telefon und E-Mail Kontakt zu ihren Enkeln wie Urenkeln in Genf und Wien.