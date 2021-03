Sandhausen. (bmi) Sexueller Missbrauch von Kindern in zwei Fällen und sexuelle Belästigung in einem Fall: Das wird einem 37-Jährigen vorgeworfen. Wie Thomas Bischoff, Sprecher der Heidelberger Staatsanwaltschaft, auf RNZ-Anfrage am Mittwoch berichtet, wurde der Mann am Montag festgenommen und sitzt wegen des dringenden Tatverdachts sowie der Wiederholungsgefahr in Untersuchungshaft. Der 37-Jährige soll an zwei aufeinander folgenden Tagen auf offener Straße "Sexualdelikte zum Nachteil" von drei Mädchen begangen haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilen.

Am Sonntag, 14. März, soll der Beschuldigte eine 13-Jährige sexuell belästigt haben, indem er sich dem allein spazierenden Mädchen in sexueller Absicht näherte und sie unter anderem an ihrem Gesäß berührte. Am Montag, 15. März soll der 37-Jährige vor zwei Schülerinnen im Alter von acht und neun Jahren auf ihrem Nachhauseweg sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben. "Hier wäre der sexuelle Missbrauch von Kindern erfüllt", erklärt Bischoff. Wenn auch in einer minderschweren, weil berührungslosen Form. Die Kriminalpolizei ermittelt weiter.

Die Kinder hätten mit ihrer Personenbeschreibung maßgeblich zur Aufklärung beigetragen, betont der Staatsanwalt. Von einer der Taten liegt auch ein Audiomitschnitt vor.