Sandhausen. (pol/rl) Wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung und des sexuellen Missbrauchs von Kindern sitzt seit Montag ein 37-Jähriger in Haft. Das teilten die Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim mit.

Der 37-Jährigen steht im dringenden Verdacht, im März in Sandhausen an zwei aufeinanderfolgenden Tagen Sexualdelikte zum Nachteil von Kindern begangen zu haben. Am Sonntagnachmittag, 14. März, soll er sich einer 13-Jährigen, die alleine spazieren ging, in sexueller Absicht genähert und sie unter anderem an ihrem Gesäß berührt haben. Am Montagmittag soll er vor zwei Mädchen im Alter von 8 und 9 Jahren, die sich auf dem Nachhauseweg von der Schule befanden, sexuelle Handlungen vorgenommen haben.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und den 37-jährigen Tatverdächtigen am vergangenen Montag, 22. März, in seiner Wohnung festgenommen. Noch am selben Tag wurde der 37-Jährige der Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Heidelberg vorgeführt. Diese erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg Haftbefehl wegen Wiederholungsgefahr. Anschließend wurde der Verdächtige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.