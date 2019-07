Sandhausen/Heidelberg. (luw) Wegen Körperverletzung, Bedrohung und Verstößen gegen ein Kontaktverbot ist ein 23-Jähriger am Montag vor dem Amtsgericht Heidelberg zu einer Geldstrafe von 6400 Euro verurteilt worden. Im März 2018 hatte der Deutsch-Italiener einer Mitarbeiterin des Sandhäuser Lidl-Markts einen Kopfstoß verpasst, weil diese keine zweite Kasse öffnete.

Weitere vier Anklagepunkte betrafen die Beziehung zwischen dem Heidelberger und seiner Ex-Freundin. Vom Vorwurf, die heute 21-Jährige mehrfach getreten zu haben, wurde der Angeklagte freigesprochen. Als Vertreter der Nebenklage kündigte der Anwalt der jungen Frau aber an, diesen Freispruch anzufechten.

Als "einen ganz krassen Vorfall" bezeichnete die Vorsitzende Richterin Britta Nagel in der Begründung ihres Urteils den Angriff des Angeklagten auf die Lidl-Mitarbeiterin. "Diese Frau vor allen Kunden mit einer Kopfnuss zu Boden zu stoßen, ist unfassbar", sagte Nagel. Die betroffene Frau hatte ausgesagt, dass sich der 23-Jährige über die Schlange an der Kasse aufgeregt habe, weil sie ihm zu lang gewesen sei. Weil sie aber gerade keine weitere Kasse öffnen konnte, sei er laut geworden und habe ihr plötzlich eine Kopfnuss verpasst. Die Frau erlitt eine leichte Gehirnerschütterung und habe noch zwei Wochen lang Kopfschmerzen gehabt. Zugunsten des Angeklagten bewertete das Gericht, dass er diese Tat direkt gestanden hatte und bisher nicht vorbestraft war.

In einem völlig anderen Licht seien laut Richterin Nagel die anderen angeklagten Vorfälle zu sehen. Demnach soll der 23-Jährige seiner Ex-Freundin im April und im Juni 2018 jeweils mehrfach gegen Bauch und Beine getreten haben. Weil sich der Vorfall vom April wegen widersprüchlicher Aussagen der beiden Beteiligten nicht aufklären ließ, wurde dieses Verfahren auf Antrag der Staatsanwaltschaft eingestellt.

Zwei Monate später soll der Angeklagte die heute 21-Jährige auf einem Bolzplatz in Heidelberg-Rohrbach während eines Streits getreten haben. Der Angeklagte sagte aus, er habe sie durch das ausgestreckte Bein lediglich fernhalten wollen, weil der Angriff zunächst von ihr ausgegangen sei. Dabei habe sie auf ihn eingeschlagen und ihm das T-Shirt zerrissen, sagte der 23-Jährige. Auch eine Rechtsmedizinerin und ein Augenzeuge konnten hier nicht endgültig zur Aufklärung beitragen.

Der Angeklagte habe zwar wahrscheinlich mindestens einmal in Richtung seiner Ex-Freundin getreten. Doch offenbar sei "von der Geschädigten auch ein Angriff in Richtung der Gesundheit des Angeklagten ausgegangen", sagte Richterin Nagel. Sie habe sich "schwergetan", könne den 23-Jährigen "trotz des Tritts" aber dafür nicht verurteilen. Rechtsanwalt Seán Hörtling, Vertreter der Nebenklage, kündigte sofort an, dagegen Rechtsmittel einzulegen. Dieser Fall wird also vermutlich noch einmal vor Gericht verhandelt.

Als erwiesen sah das Gericht an, dass der Angeklagte im Sommer 2018 mehrmals gegen das Kontaktverbot verstieß, das auf Antrag seiner Ex-Freundin erlassen worden war. In Anrufen und Handynachrichten hatte er sie um "Vergebung" gebeten, ihr später aber auch körperliche Gewalt angedroht.