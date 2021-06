Region Heidelberg. (lew) Freie Termine für Impfungen gegen das Coronavirus gibt es nicht nur in Leimen, sondern auch in anderen Orten der Region rund um Heidelberg. Die RNZ gibt eine Übersicht über einige Angebote. Überall wird das Vakzin des Herstellers Moderna verimpft.

> In Leimen können Impftermine von Montag bis Freitag immer vormittags von 8 bis 12 Uhr vereinbart werden, zudem montags, mittwochs und donnerstags von 13 bis 16.30 Uhr sowie Dienstagnachmittags von 14.30 bis 19 Uhr. Die Telefonnummer lautet 0 62 24 / 70 48 90. Das Angebot ist offen für alle.

> In Nußloch richtet sich das Impfangebot ebenfalls auch an Nicht-Einheimische. Die Erstimpfung findet am 15. Juli in der Olympiahalle statt, die Zweitimpfung gibt es dann am 26. August. Anmeldungen mit Name, Adresse, Geburtsdatum und Telefonnummer werden bis zum 7. Juli per E-Mail angenommen an corona@nussloch.de

> In Sandhausen wird am Sonntag, 4. Juli, ein Impftag in der Festhalle stattfinden. Die Zweitimpfung erfolgt am 15. August. Das Angebot richtet sich an alle Bürger sowie Personen, die in Sandhausen beschäftigt sind oder einen Bezug zur Gemeinde haben. Die Terminvereinbarung ist möglich per Telefon 0 62 24 / 59 21 04 oder alternativ per Mail an christine.holzhauer@sandhausen.de

> In Wiesenbach wird am 18. und 19. Juli sowie am 29. und 30. August für die Erst- und Zweitimpfung in der Biddersbachhalle wieder ein mobiles Impfzentrum aufgebaut. Eingeladen sind Bürger aus Bammental, Neckargemünd und Wiesenbach. Es gibt pro Gemeinde 150 Impftermine. Anmeldung möglich ab Donnerstag, 1. Juli, um 8 Uhr online unter www.bammental.de, www.neckargemuend.de und www.wiesenbach-online.de.