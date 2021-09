Von Nicolas Lewe

Nußloch. Es ist schwer zu sagen, wer sich mehr gefreut hat – die zehn RNZ-Leser, die am Mittwochvormittag im Rahmen der Sommertour an der Führung auf dem Nußlocher Ziegenkäsehof teilnehmen durften, oder vielleicht doch die 73 Bunten Deutschen Edelziegen, die in den vergangenen Corona-Monaten auch nicht gerade viele Besucher gesehen haben.

Dass die Tour nach dem Erfolg im Vorjahr erneut angeboten werden konnte, war den Betreibern des Hofs, Stefanie Schott und Joachim Kamann, zu verdanken. Sie haben seit 1985 ihr Leben den Ziegen verschrieben. Auch wenn die Woche für sie keinen Ruhetag biete, sei das ihr Traumberuf, erzählte Stefanie Schott, welche die Sommertouristen erst mit Wasser aus dem hauseigenen Brunnen und dann mit Informationen rund um die Ziegen versorgte.

Die Tiere werden 15 bis 18 Jahre alt, sie sind Wiederkäuer und sie haben nur zwei Zitzen zum Melken. Die Antwort "morgens und abends" erhielt eine Leserin auf ihre Frage, wie oft die Ziegen gemolken werden. Das Melken einer Ziege dauere zwar nur rund zwei Minuten, doch trotz mehrerer Plätze an der Melkstation sei für alle Ziegen mit rund zwei Stunden zu rechnen. Im Schnitt geben Ziegen pro Tag etwa drei Liter Milch. Im Frühjahr müsse mehr Zeit eingeplant werden, da im Januar die Jungtiere zur Welt kommen, was eine inhaltsreichere Milchproduktion zur Folge habe. Für die Herstellung des Ziegenkäses, den es seit Kurzem auch rund um die Uhr am Automaten zu erwerben gibt, seien diese saisonalen Unterschiede bei der Milch eine Herausforderung, meinte Stefanie Schott.

"Der hat ja einen ganz langen Bart", staunte eines der Mädchen, das an der RNZ-Sommertour teilnahmen. "Das ist kein Er", wurde sie umgehend mit einem Schmunzeln von der Ziegenexpertin ermahnt. Die "Männer" seien bei den Tieren auf dem Hof nämlich klar in der Unterzahl. Es gebe nur zwei Jungböcke, die im Januar geboren wurden und die bereits mit drei Monaten deckfähig sind. Die Deckzeit beginne im August und nach rund 150 Tagen kämen dann die jungen Zicklein zur Welt. Die eigene Zucht sei ihnen im Sinne eines gesunden Bestands wichtig, betonte Stefanie Schott.

"Wertvoller Tierbestand" war auf einem Schild am Eingang zum Stall zu lesen, ergänzt um den Hinweis: "Unsere Ziegen bitte nicht füttern oder küssen". Eine Kontrolle hinsichtlich der Zusammensetzung der Milch erfolge einmal monatlich und beim Futter gebe es dank neuester Technik die Möglichkeit, dieses genau zu rationieren. Interessiert verfolgten die RNZ-Sommertouristen die Fütterung, bei der sie erfuhren, dass jede Ziege mit einem Chip ausgestattet ist, über den die Futterstation erkennt, ob das jeweilige Tier ein Anrecht auf Futter hat.

Im Stall fiel auf, dass einige Ziegen Hörner haben – und andere nicht. "Die Ziegen ohne Hörner sind mindestens fünf Jahre alt", erklärte Stefanie Schott. Seit etwa 2016 werde am Hof das Enthornen nicht mehr praktiziert. Dies komme dem Tierwohl entgegen, wobei die Gefahr, dass sich die Ziegen mit den Hörnern schwere bis tödliche Verletzungen zufügen, dadurch zunehme. Generell erwähnte die Hofbesitzerin gleich mehrfach, dass es sich bei den Ziegen um "extrem intelligente" Tiere handelt. Dies zeige sich auch bei der Kreativität, mit der die Ziegen versuchen würden aus dem Stall auszubüxen.

Letzteres konnten die RNZ-Leser gar nicht nachvollziehen, lobten sie den Stall doch als sehr sauber. Der Umstand, dass kaum lästige Fliegen umherschwirren, ist den Schwalben zu verdanken, die unter der Stalldecke nisten. Zum Abschluss der Sommertour durften alle den köstlichen Käse des Hofes probieren.