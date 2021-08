Von Sabrina Lehr

Neckarsteinach/Neckargemünd. Ihre Heimat aus einem ganz neuen Blickwinkel sahen 30 glückliche RNZ-Leser am Mittwochabend – nämlich vom Wasser aus. Sie waren die Gewinner der ersten von sieben RNZ-Sommertouren im Heidelberger Umland. "Tour" ist dabei wörtlich zu nehmen: Denn die Sommertouristen paddelten in Kanus von Neckarsteinach nach Neckargemünd und machten auch einen Abstecher in die Elsenz. Möglich machte dies der Kanuverleih Neckargemünd, der sonst Touren unter anderem für Schulklassen, Junggesellenabschiede, Betriebe oder Familien anbietet. Diesmal war es die RNZ-Sommertour, der Kanuverleih-Chef Thomas Strifler Kanus und Kompetenz zur Verfügung stellte.

Dass die Sommertouristen etwas Neues erleben würden, zeichnete sich bei bestem Ausflugswetter schon früh am Neckarsteinacher Neckarlauer ab: "Wer kennt die vier Burgen von Neckarsteinach?", wollte Strifler von den RNZ-Lesern wissen, die ausnahmslos alle die Hand hoben. Anders sah es bei der Frage aus, wer schon einmal in einem Kanu gesessen habe, bei der deutlich weniger Meldungen zu sehen waren. Also verteilte Strifler Schwimmwesten, Stechpaddel sowie wasserfeste Tonnen für Wertsachen und wies die RNZ-Leser in die Kunst des Kanufahrens ein.

Kanu-Sommertour auf dem Neckar

























Nach einer Trockenübung an Land wurde es ernst: Die Sommertouristen ließen – in Vierergruppen – die Kanus zu Wasser und bestiegen sie. Was durchaus als geglückter Sprung ins sprichwörtliche kalte Wasser zu werten ist: Denn obwohl die Kanus eine wackelige Angelegenheit sind, blieben alle RNZ-Leser trocken; lediglich die Paddelblätter landeten im kühlen Neckarwasser.

"Nicht vergessen, auch mal nach rechts und links zu schauen!", gab Strifler den Sommertour-Kanuten noch als Tipp auf den Weg: "Wenn wir Glück haben, sehen wir sogar einen Biber, einen Eisvogel oder ein Nutria." Zunächst orientierten sich die Sommertouristen aber eher an den olympischen Paddlern, die unlängst über die TV-Bildschirme gerast waren, als an Naturbeobachtern: In flottem Tempo ging es flussabwärts, vorbei am Dilsberg und den Neckarsteinacher Burgen, die von der Abendsonne malerisch angestrahlt wurden.

Hintergrund Berichte weiterer Sommertouren unter www.rnz.de/sommertour Berichte weiterer Sommertouren unter www.rnz.de/sommertour

[-] Weniger anzeigen

Spätestens hinter der Burg Schadeck auf Kurs in Richtung Rainbach aber ließ das Tempo nach und es wich Staunen über die Schönheit des hier dicht bewachsenen Neckartals und dessen tierischen Bewohnern. Statt Bibern und Nutrias gab es zunächst eine Gruppe Kormorane zu sehen: Sie hatte es sich auf einem Baum gemütlich gemacht, unter dessen Ästen die Sommertouristen hindurch glitten. Nicht weit davon entfernt beobachtete ein Graureiher die Kanus. Komplettiert wurden die tierischen Begegnungen von allerhand Gänsen, Schwänen, Enten und dem einen oder anderen Hund, der sich im Neckar abkühlte. Nur eine einzige Begegnung gab es indes mit der großen Neckarschifffahrt: Ein Frachter kam den Kanuten entgegen, dem sie rasch aus dem Weg paddelten.

Das Manöver entpuppte sich als gute Übung für die Elsenz: Denn während auf der breiten Wasserstraße Neckar noch launige Rufe à la "bereit machen zum Entern" zwischen den Kanus ausgetauscht wurden, war auf der engen Elsenz Konzentration und Lenkkunst gefragt: Auszuweichen galt es ankernden Booten, ins Wasser hineinragenden Bäumen und allerlei Treibgut auf dem Flüsschen. Belohnt wurden die Sommertouristen mit einem Anblick, der an tropische Mangrovenwälder erinnert: Bäume, die ein grünes Dach über dem Fluss bilden und so eine abgeschiedene kleine Welt schaffen.

Vor einem Wehr schließlich wurde kehrt gemacht und die RNZ-Kanuten machten sich auf den Weg zum Campingplatz an der Friedensbrücke, wo die Tour endete. Dort stellten die Sommertouristen mit erstauntem Blick auf ihre Uhren denn auch fest, dass die über eineinhalbstündige Tour wie im Fluge vergangen war.