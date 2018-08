Region Heidelberg. (aham) Es vergeht kaum ein Tag, dass nicht ein neues Foto bei der Redaktion "Region Heidelberg" eingeht. Und bei jeder E-Mail staunt das Team erneut. Was die RNZ-Leser vor die Linse bekommen, ist einfach nur sehenswert - wie die Auswahl am Freitag wieder beweist.

So wächst in diesem rekordverdächtigen Sommer eine ebenso rekordverdächtige Sonnenblume im Garten der Familie Kresser in Mückenloch: 4,10 Meter ist sie groß. Das ist noch nicht alles: Die Sonnenblume wurde nie gepflanzt. Wahrscheinlich hat ein Vogel im Winter ein Korn des bereitgestellten Futters verschmäht, vermuten die Mückenlocher.

Die Hundstage, die am Donnerstag zu Ende gingen, hat Ralf Kuhn aus Sandhausen bildlich festgehalten. Denn in den heißesten Wochen des Jahres gab es auch für Joesy, der Hund von Kuhns Tochter, nur eines: einen Sprung ins kühle Nass. Wenn der Vierbeiner Wasser sieht, ist er nicht mehr zu halten, berichtet Kuhn.

Die Aufführungen der "Rose vom Dilsberg" mögen zwar vorüber sein, Roland Rupp bekommt sie aber trotzdem jeden Tag zu sehen. In seinem Garten in Dilsberg blüht nämlich ein wahres Prachtexemplar. Mit ihrem satten Pink betört sie nicht nur das menschliche Auge: Auch die Bienen zieht sie magisch an.

Ein weiteres Farbspektakel bot sich Verena Schneider in ihrem Garten in Wiesenbach. Sie richtete den Blick allerdings nach oben. Dort erstrahlte ein Regenbogen und bot dem lange ersehnten Gewitter eine kurze, aber magische Kulisse.

Das Naturspektakel, das Michael Helffrich bei Lingental entdeckt hat, ist derweil von einer Buche wohl von langer Hand geplant worden. Um stets so viel Licht wie möglich abzubekommen, streckt sie ihre Äste Richtung Waldrand. Um das Gleichgewicht zu halten, stützt sie sich mit einem starken Ast am Boden ab.

Abendsonne satt hat derweil Jürgen Wimmer aus Dossenheim abbekommen, als er in den dortigen Weinbergen unterwegs war. Die Sommerluft war so klar, dass der Blick bis nach Mannheim reichte. Vor der untergehenden Sonne ist sogar der Fernmeldeturm am Neckar erkennbar.

Etwas weiter flussabwärts, zwischen Neckarsteinach und Neckarhäuserhof, ließ sich Familie Kanadagans treiben. Für Christina Schulz reckten sie ihre Köpfe in die Höhe - mit Ausnahme des einen Kükens. Aber wer konnte denn ahnen, dass das Bild in der Zeitung erscheint?

Zu posieren scheint auch die Mohnblume im Garten von Marlene Burkhardt in Sandhausen. Die leuchtend rote Blüte hat sie weit geöffnet und erlaubt einen Blick in ihr Inneres. Die Symmetrie des Stempels, die dicht wachsenden Staubblätter und die schwarzen Punkte an den Blütenblättern, die dem Marienkäfer-Mohn seinen Namen verleihen - alles wird erkennbar.

Info: Über ungewöhnliche Einblicke, skurrile Motive oder schöne Ansichten aus der Region rund um Heidelberg freut sich die Redaktion natürlich auch weiterhin. Mit einigen erläuternden Sätzen können die Fotos per E-Mail geschickt werden an region-heidelberg@rnz.de