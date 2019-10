Mehrere Hundert Besucher strömten am Dienstagabend in die Stadthalle - viele von ihnen mussten sich mit Stehplätzen begnügen. Foto: Moll

Schönau. (cm) Vor einer proppenvollen Stadthalle stellen sich am Dienstagabend die Kandidaten für die Bürgermeisterwahl in Schönau am 20. Oktober vor. Mehrere Hundert Besucher wollten die Bewerber kennenlernen. Nicht alle kamen wegen des großen Andrangs in die Halle.

Gleich zu Beginn gab es eine große Überraschung: Harald Grebe (parteilos) nahm nicht auf dem Podium Platz. Er ließ sich auch für die Kandidatenvorstellung im Stadtteil Altneudorf am Mittwochabend entschuldigen. Die übrigen sechs Kandidaten Alesandro Sanchez Mateos (Freie Wähler), Philip Sharma (FDP), Peter Göttmann (parteilos), Marco Skarke (SPD), Manuel Kolb (parteilos) und Matthias Frick (parteilos, wird von der CDU unterstützt) kamen, um sich und ihre Ziele vorzustellen.