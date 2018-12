Region Heidelberg. (luw) Viele Behörden und kommunale Betriebe haben in der Zeit zwischen Heiligabend und Neujahr geschlossen oder stehen nur eingeschränkt zur Verfügung. Die RNZ schafft einen Überblick über veränderte Öffnungs- und Betriebszeiten in der Region rund um Heidelberg, soweit diese der Redaktion bekannt sind.

Dossenheim

> Rathaus und Bürgerbüro sind am Donnerstag und Freitag, 27. und 28. Dezember, geöffnet. Neben den gesetzlichen Feiertagen sind beide Einrichtungen auch am Montag, 24. Dezember, sowie am Montag, 31. Dezember, geschlossen.

> Die Grundbucheinsichtsstelle ist erst am Dienstag, 8. Januar, wieder besetzt. Bis dahin können Grundbuchauszüge beim Grundbuchamt in Mannheim unter Telefon 0621/2921363 oder per E-Mail an poststelle@gbamannheim.justiz.bwl.de angefordert werden.

Eppelheim

> Die Stadtverwaltung öffnet am Mittwoch, 2. Januar, wieder zu den gewohnten Zeiten. In der nächsten Woche bleibt die Behörde komplett geschlossen.

> Der Wochenmarkt findet am Mittwoch, 26. Dezember, und am Mittwoch, 2. Januar, nicht statt.

Heiligkreuzsteinach

> Das Rathaus öffnet erst am Mittwoch, 2. Januar, wieder zu den gewohnten Zeiten. An zwei Tagen gibt es für standesamtliche Angelegenheiten, die nicht aufschiebbar sind, einen Notdienst für die Bürger von Heiligkreuzsteinach und Wilhelmsfeld (siehe auch in diesem Artikel unter "Wilhelmsfeld"). In Heiligkreuzsteinach ist die Verwaltung in der Silbernen Bergstraße 3 für diese Fälle am Freitag, 28. Dezember, von 8 bis 10 Uhr unter Telefon 06220/922015 erreichbar.

Leimen

> Die Stadtbücherei öffnet am Montag, 7. Januar, wieder zu den üblichen Zeiten.

Lobbach

> Die Verwaltungsstelle in Lobenfeld ist erst am Montag, 7. Januar, wieder geöffnet. Bis zu diesem Termin werden Bürger gebeten, sich an das Rathaus in Waldwimmersbach, Hauptstraße 38, unter Telefon 06226/95250 zu wenden.

Neckargemünd

> Die Ortsverwaltungen in Dilsberg und Mückenloch stehen am Montag, 7. Januar, wieder zur Verfügung. Die Verwaltungsstelle in Waldhilsbach öffnet bereits am Mittwoch, 2. Januar. In dringenden Angelegenheiten besteht die Möglichkeit, die Stadtverwaltung in Neckargemünd, Bahnhofstraße 54, unter Telefon 06223/8040 zu kontaktieren.

> Der Energieladen der Stadtwerke ist am Donnerstag, 27. Dezember, von 8.30 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Am Freitag, 28. Dezember, öffnet das Büro von 8.30 bis 12 Uhr. Die übrigen Büros der Stadtwerke öffnen erst am Mittwoch, 2. Januar, wieder. Für An- und Ummeldungen sowie die Übermittlung von Zählerständen kann die Website www.stadtwerke-neckargemuend.de genutzt werden.

> Das Ruftaxi steht am Montag , 24. Dezember, bis 16 Uhr zur Verfügung. Am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag, 25. und 26. Dezember, gilt der normale Fahrplan. An Silvester, 31. Dezember, werden ab 16 Uhr keine Fahrten mehr angeboten. Ab Dienstag, 1. Januar, gelten wieder die üblichen Fahrzeiten.

> Die Fähre Neckarhäuserhof/Neckarsteinach stellt ihren Betrieb zwischen Montag, 24. Dezember, und einschließlich Sonntag, 30. Dezember, komplett ein.

Nußloch

> Das Rathaus öffnet wieder am Mittwoch, 2. Januar, zu den üblichen Zeiten. In der Zeit zwischen den Feiertagen ist nur das Standesamt am Freitag, 28. Dezember, von 9.30 bis 12 Uhr besetzt.

Schönau

> Das Rathaus öffnet erst am Mittwoch, 2. Januar, wieder. Für die Beurkundung von Sterbefällen gibt es einen Notdienst. Dazu ist Nadine Laier unter Telefon 06228/8190 und 0171/7433610 erreichbar.

> Der Bauhof öffnet ebenfalls erst wieder am Mittwoch, 2. Januar. In der Zwischenzeit steht Dieter Fastner im Bereitschaftsdienst unter Telefon 0170/2947920 zur Verfügung; für Notfälle im Zusammenhang mit Wasser ist Wassermeister Jürgen Hebert unter Telefon 0171/8818339 erreichbar.

Sandhausen

> Das Rathaus ist ab Mittwoch, 2. Januar, wieder zu den gewohnten Zeiten geöffnet. In dringenden Notfällen ist das Standesamt am Donnerstag, 27. Dezember, von 9 bis 16 Uhr und am Freitag, 28. Dezember, von 8 bis 12 Uhr unter Telefon 06224/592157 zu erreichen. An beiden Tagen zu denselben Zeiten steht das Melde- und Passamt für dringende Notfälle unter Telefon 0160/8515978 zur Verfügung.

Wilhelmsfeld

> Das Rathaus öffnet erst am Mittwoch, 2. Januar, zu den gewohnten Öffnungszeiten wieder. An zwei Tagen gibt es für standesamtliche Angelegenheiten, die nicht aufschiebbar sind, einen Notdienst für die Bürger von Wilhelmsfeld und Heiligkreuzsteinach (siehe auch in diesem Artikel unter "Heiligkreuzsteinach"). In Wilhelmsfeld ist die Verwaltung in der Johann-Wilhelm-Straße 61 für diese Fälle am Donnerstag, 27. Dezember, von 8 bis 10 Uhr unter Telefon 06220/5090 erreichbar.