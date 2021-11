Region Heidelberg. (bmi) Egal ob drinnen oder draußen: Immer mehr Organisatoren gehen auf Nummer sicher und sagen angesichts der aktuellen Corona-Lage ihre Veranstaltungen ab. Die RNZ gibt – so weit bekannt – eine Übersicht.

> In Dossenheim haben die Distanz- und Wanderreiter ihre für Samstag, 4. Dezember, vorgesehene Veranstaltung "Adventsstimmung bei den Pferden" im Steinbruch Leferenz abgesagt. Auch die von der Gemeinde für alle ihre Bürger über 70 Jahren geplante Adventsfeier im Martin-Luther-Haus am Mittwoch, 1. Dezember, kann nicht stattfinden.

> In Eppelheim ist ein weiterer Termin des Kulturprogramms in der Rudolf-Wild-Halle verschoben worden: Der Heinz-Erhardt-Abend mit Andreas Neumann wurde vom 16. Dezember auf den 5. Mai des kommenden Jahres verlegt, wie die Stadt am Montag mitteilte. Bereits gekaufte Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit, Rückfragen sind unter Telefon 0 62 21 / 79 44 02 möglich. Die evangelische Kirchengemeinde hat nach dem absolvierten Start am Mittwoch, 24. November, derweil ihre "Abendmusiken zum Advent" abgesagt, die an den vier kommenden Mittwochen jeweils um 19 Uhr in der Pauluskirche hätten stattfinden sollen.

> In Neckargemünd muss das für den heutigen Dienstag, 30. November, um 15 Uhr geplante ökumenische "Café Gemeinsam" im Martin-Luther-Haus "sehr kurzfristig wegen der Corona-Lage ausfallen", wie eine Sprecherin der mitveranstaltenden Markusgemeinde am Montag mitteilte. Ebenso abgesagt hat der Ortsverband des VdK seine für Samstag, 11. Dezember, vorgesehene Adventsfeier.

> In Nußloch haben die "Giggelsburg Waiwa" ihre Kampagne für das Jahr 2022 sowie den ersten eigenen, für 22. Januar vorgesehenen Umzug abgesagt. "Leider macht uns auch dieses Jahr Corona wieder einen Strich durch die Rechnung und eine unbeschwerte Fasnacht unmöglich", begründete der Verein seinen Schritt am Montag und rief dazu auf: "Narren, last euch impfen". Das Racket Center hat derweil sämtliche Veranstaltungen wie den an den beiden kommenden Mittwochen geplanten Vortrag von Michael Clarius zum Thema Gelenkarthrose und die Lesung von Manfred Lautenschläger aus seinem Buch "Aufgeben ist keine Option" abgesagt . "Aufgrund der derzeitigen Corona-Situation ist es nicht zu verantworten, Zusammenkünfte mit mehreren Personen durchzuführen", hieß es in einer Mitteilung am Montag. Die Organisatoren des Nußlocher Jahrgangs 1938 haben derweil ihre Weihnachtsfeier abgesagt.

> In Schönau hat die Stadt die für Donnerstag, 9. Dezember, angedachte Vorstellung des Theaterstücks "Monsieur Pierre geht online" in der Stadthalle abgesagt. "Wir hoffen, dass alle weiteren Stücke der Theaterreihe 2021/22 wie geplant gespielt werden können", teilte die Stadt weiter mit.