Die Kürbissaison hat begonnen: In Ochsenbach hat der Landhof Appel bereits einen Verkaufsstand aufgebaut. Foto: A. Dorn

Von Agnieszka Dorn

Leimen-Ochsenbach. Es klingt unglaublich, lässt einen aber auch etwas schmunzeln: Nicht nur Menschen bekommen Sonnenbrand, sondern auch Obst und Gemüse. Nur hört man davon eher selten. "Dieses Jahr war ein sehr heißer Sommer, viele Kürbisse wurden durch die extreme Sonnenbestrahlung geschädigt und haben einen Sonnenbrand bekommen", sagt Landfrau Kornelia Appel vom Landhof in Ochsenbach.

Ähnlich wie bei Äpfeln bekommen Kürbisse bräunliche Verfärbungen und können sogar faulen. Normalerweise schütze Laub die Früchte vor Sonnenbrand, erklärt Kornelia Appel. Aber auch die Blätter waren dieses Jahr etwas vertrocknet und gaben dem Obst und Gemüse daher nicht genügend Schutz.

Wer derzeit in Ochsenbach oder Bammental an den Ständen der Appels vorbeifährt, sieht die großen und kleinen Speisekürbisse schon von Weitem. Sie liegen schön geordnet nebeneinander und warten auf Abnehmer. Darunter sind Sorten wie "Alladin" oder "Sweet Mama". Denn die Kürbissaison steht gerade in den Startlöchern und endet mit Allerheiligen Anfang November.

"Im November wird die Weihnachtsdekoration schon ausgepackt, dann will niemand mehr Kürbisse haben", weiß Kornelia Appel, die zusammen mit ihrem Mann Werner seit über 20 Jahren Kürbisse anbaut. Die Ernte sei dieses Jahr aufgrund der extremen Hitze nicht ganz so gut ausgefallen, erzählt sie.

Sie betont aber auch, dass die Kürbisse, die zum Verkauf stehen, von guter Qualität seien. Allerdings: Der beliebte Halloweenkürbis, der Hokkaido, sei dieses Jahr aufgrund der Hitze nicht ganz so groß wie sonst gewachsen, so Appel. Daher müssen diejenigen, die die Frucht aushöhlen und eine gruselige Fratze einschneiden wollen, Fingerspitzengefühl haben ...