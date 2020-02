Neckargemünd/Neckarsteinach. (bmi) Die Region rund um Heidelberg rüstet sich für das erste Hochwasser des Jahres. Der Wasserpegel des Neckars hat am Montagmorgen zunächst die 4-Meter-Marke überschritten und für die ersten Evakuierungen und Sperrungen gesorgt. So wurden in Neckarsteinach der Parkplatz am kleinen und großen Lauer dichtgemacht, wie Bürgermeister Herold Pfeifer auf RNZ-Anfrage sagte. In Neckargemünd wurden die Parkplätze am Neckarlauer und Lohplatz, der Parkplatz unter der Friedensbrücke, der Leinpfad und die Schiffgasse gesperrt. Zudem ist auch der Radweg zwischen Neckarhäuserhof und Mückenloch nicht mehr befahrbar. Auch die Fähre Neckarhäuserhof ist außer Betrieb.

In Neckargemünd ist am Mittag bereits ein Krisen-Verwaltungsstab mit Vertretern von Bauhof, Feuerwehr und Polizei zusammengekommen. Nach den Prognosen der Hochwasser-Vorhersage-Zentrale (HVZ) Baden-Württemberg soll der Neckarpegel in der Nacht auf Dienstag auf rund 6,40 Meter ansteigen. Dieser reicht in Neckargemünd aus, dass alle Parkplätze am Neckar überflutet werden. Ab 4,70 Meter steht der Parkplatz unter der Friedensbrücke unter Wasser, ab 4,80 jener beim "Schwanen" in Kleingemünd. Ab 5,30 Meter schwappt das Wasser von der Elsenz in einer Senke auf die Mühlgasse.

Die Stadt bittet deshalb alle Fahrzeughalter, ihre Autos von den Parkplätzen an der Rainbach und aus der Tiefgarage Mühlgasse bis 18 Uhr wegzufahren. "Aus Sicherheitsgründen müssen ansonsten nach diesem Zeitpunkt alle Fahrzeuge, die noch auf den gefährdeten Plätzen geparkt sind, abgeschleppt werden", heißt es in einer Mitteilung der Stadt Neckargemünd vom Nachmittag.

In dieser meldet sich auch Neckargemünds Bürgermeister Frank Volk als Leiter des Verwaltungsstabes zu Wort: "Was die Prognosen erschwert, ist der erwartete Starkregen, der gegen 23 Uhr einsetzen soll, und die Tatsache, dass sowohl Elsenz als auch Neckar bereits viel Wasser führen".

Das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises kündigte an Montagnachmittag an, dass die Kreisstraße K 4200 bei Rainbach zwischen dem Hollmuthtunnel und dem Ortseingang Rainbach voraussichtlich im Laufe der Nacht auf Dienstag oder am Dienstagvormittag gesperrt werde.

Für Dienstag ist laut Stadtsprecherin Petra Polte nach dem ersten Scheitelpunkt ein leichter Rückgang prognostiziert. "Bis Mittwoch soll der Pegelstand dann aber massiv steigen und die Größenordnung eines zehnjährigen Hochwassers annehmen", so die Stadtsprecherin. Auch ein Pegel über 7 Meter ist möglich.

Angesichts der angekündigten Starkregens in den kommenden Stunden ist auch mit einem Hochwasser an der Elsenz zu rechnen. Der Neckargemünder Bauhof trifft zudem auch in Mückenloch und Waldhilsbach vorbeugenden Kontroll- und Reinigungsmaßnahmen. So werden die Rechen an den Einläufen gesäubert und Kehrmaschine fahren gelassen. Das Ziel: Überschwemmungen durch Straßenschmutz wie Geröll, Äste und Blätter gar nicht erst auftreten lassen oder deren Folgen zu mildern.

Weitere Infos über den aktuellen Hochwasserverlauf am Neckar und seinen Nebenflüssen gibt es bei der Hochwasser-Vorhersagezentrale in Karlsruhe sowie über das Hochwasser-Infotelefon bei der Stadt Neckargemünd unter der Telefonnummer 06223/ 804101.