Von Nicolas Lewe

Region Heidelberg. Das Abitur ist der höchste Schulabschluss, den Schüler in Deutschland erlangen können. Er schafft gute Zukunftsperspektiven und ist der Einlassbrief in die Welt des Studiums an einer Hochschule. Kurzum: Wer im Besitz des Abiturs ist, hat allen Grund, dieses wichtige Lebensziel gebührend zu feiern. Nur ist eben das mit dem Feiern in Zeiten von Corona so eine Sache. Die Gymnasien in der Region rund um Heidelberg haben sich über genau dieses Dilemma Gedanken gemacht – und sind auf kreative Ideen gekommen. Hier ist das Ergebnis:

> Am Gymnasium in Bammental erfolgt die Übergabe der Zeugnisse am Freitag, 24. Juli, um 17 Uhr in der Elsenzhalle. Wie Schulleiter Benedikt Mancini bemerkt, ist es möglich alle 74 Abiturienten und ihre Eltern unter Einhaltung des Abstandsgebots unterzubringen, ohne dabei die zulässige Gesamtzahl von maximal 250 Personen zu überschreiten. Jeder Teilnehmer hat einen fest zugewiesenen Sitzplatz, jeder muss einen Meldebogen ausfüllen. Die Musik vom Schulorchester kommt dieses Mal ausnahmsweise per Archiv-Aufnahme als Einspieler daher. Die Blumendekoration der Bammentaler Gärtnerei Hoffmann und der Baumschule Müller soll laut Mancini einen "würdigen Rahmen für die Zeugnis- und Preisübergabe schaffen". Ein Abiball findet in diesem Jahr nicht statt.

> Das Kurpfalz-Internat in Bammental richtet Familien-Klassenzimmer für die Verleihung der Abiturzeugnisse ein. Wann genau die Vergabe erfolgt, gab die Schule nicht bekannt. Die erfolgreichen Absolventen erhalten ihre Zeugnisse einzeln im Atrium des neuen Schulhauses. Die Eltern der 31 Abiturienten können in den angrenzenden Klassenzimmern, getrennt nach Familien, die Zeugnisverleihung über LED-Bildschirmtafeln verfolgen. Alle weiteren Familienmitglieder, Freunde und Bekannte können die Veranstaltung live über eine Videoplattform von zu Hause aus verfolgen. "Wir machen das Beste aus der Situation", sagt Mario Lehmann, Geschäftsführer und Träger des Kurpfalz-Internats. Einen traditionellen Abiball werde es nicht geben.

> Am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium in Eppelheim erfolgt die Zeugnisausgabe an die Abiturienten in einer kleinen Feierstunde am Freitag, 24. Juli, in einer der Sporthallen auf dem Schulcampus. Mit dabei sind nur die Abiturienten, die Lehrer der vierstündigen Kurse, die Schulleitung sowie ein Redner für die Elternschaft. Alle anderen Eltern müssen draußen bleiben. Es wird gefilmt, aber voraussichtlich nichts online zur Verfügung gestellt. Weitere Feierlichkeiten wie zum Beispiel einen Abiball gibt es nicht.

> Am Max-Born-Gymnasium in Neckargemünd gibt es am Samstag, 25. Juli, eine feierliche Übergabe der Abiturzeugnisse und eine Verleihung von Preisen für besondere Leistungen in einzelnen Fächern sowie für herausragendes soziales Engagement. Die Zeugnisübergabe, die gleichzeitig Entlassfeier ist, erfolgt gestaffelt in drei Gruppen in der Aula des Schulzentrums um 10 Uhr, um 11 Uhr und um 12 Uhr. Neben den 91 Abiturienten selbst dürfen auch Eltern und Lehrer teilnehmen. Wie jedes Jahr gibt es Reden von Schulleiter Joachim Philipp und vom Scheffelpreisträger, sprich dem oder der Besten im Fach Deutsch. Hinzu kommen Grußworte von Bürgermeister Frank Volk, des Freundeskreises und des Elternbeirates. Auch für musikalische Untermalung wird gesorgt, allerdings ohne Gesang und ohne Blasinstrumente. Einen Abiball gibt es auch am Max-Born-Gymnasium nicht.

> An der SRH Stephen-Hawking-Schule in Neckargemünd wird die Zeugnisausgabe digital ablaufen. Am Dienstag, 28. Juli, ab 14 Uhr werden zuerst in den einzelnen Klassen die Zeugnisse von der Schulleitung ausgegeben. Geplant ist, dass die Eltern sich über die Videoplattform GoToMeeting dazu schalten können. Anschließend findet in den Klassen ein gemeinsames Essen statt. Danach gibt es in der Aula eine Abschlussfeier, die in die Klassenzimmer und per Stream online übertragen wird. Schul- sowie Klassenbands spielen Lieder, es stehen verschiedene offizielle Reden auf dem Programm und es werden Preise verteilt.

> Am Friedrich-Ebert-Gymnasium in Sandhausen werden die Zeugnisse am Samstag, 25. Juli, um 10 Uhr im Stadion des Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen verliehen. Teilnehmen dürfen außer den Abiturienten nur der Elternbeiratsvorstand, die Schulleitung, die Oberstufenberaterinnen und die Tutoren. Eltern sowie der Großteil der Lehrer müssen draußen bleiben. Der Freundeskreis unterstützt die Einlasskontrollen. Spätestens hier erfolgt die Zuweisung fester Sitzplätze. Schulleiter Peter Schnitzler bedauert, dass wegen der besonderen Umstände "die Familien unserer Abiturienten wie auch die Lehrer nicht live dabei sein können". Allerdings wird es für alle, die nicht vor Ort sein können, eine Live-Übertragung per Internet geben sowie später kostenlose Bilder und eine ebenso kostenlose Filmversion der Zeugnisausgabe. "Wir freuen uns, einen besonderen Rahmen für die Abitur-Zeugnisausgabe des Jahrgangs 2020 gefunden zu haben." Hinsichtlich des diesjährigen Abiball-Ausfalls verweist Schnitzler auf die Vorgaben des Regierungspräsidiums und meint: "Die Zeiten sind schlecht für die klassischen Abiturfeiern."