Von Christoph Moll

Region Heidelberg. Lange war es ruhig, doch nun regt sich rund um Heidelberg doch Widerstand gegen die Schließung mehrerer Sparkassenfilialen. In Wiesenbach hat der Gemeinderat mit einer Resolution den Erhalt der dortigen Filiale gefordert. Bekanntlich plant die Sparkasse Heidelberg, bis Ende April dieses Jahres zehn ihrer 55 Standorte zu schließen – darunter auch Dilsberg, Heiligkreuzsteinach, Lobbach und Mauer. Begründet wird dies damit, dass Bankdienstleistungen mit Beratung in den Filialen kaum noch nachgefragt würden. Nicht überall wird das hingenommen. Die Sparkasse hält aber an ihren Plänen fest.

In Wiesenbach hat der ehemalige SPD-Gemeinderat Jürgen Berger mit Mitstreitern knapp 700 Unterschriften gegen die Schließung der Filiale gesammelt. Diese sollen bei einem Treffen mit Vertretern der Sparkasse am kommenden Montag in Heidelberg übergeben werden. Berger erzählt, dass ältere Kunden und zum Beispiel auch Flüchtlinge auf die Filiale angewiesen seien. Aber auch Vereine treffe die Schließung, da diese dann zum Beispiel keine Einnahmen von Festen mehr am Automaten einzahlen können. Einige würden nun zur Volksbank wechseln. Eine Bank müsse sich um ihre Kunden vor Ort kümmern, meint Berger.

Bereits im Januar hatte er mit seinen Mitstreitern begonnen, Unterschriften zu sammeln. Listen lagen in Geschäften aus und wurden in Briefkästen geworfen. Auch viele Geschäftsleute hätten sich gegen die Schließung ausgesprochen. "Sie sind erschüttert, weil eine Bank für die gesamte Infrastruktur wichtig ist", sagt Berger. Vom Gespräch am Montag erhofft er sich, dass bei der Sparkasse ein "Überdenkungsprozess" beginnt.

Auch die Wiesenbacher CDU "missbilligt" die Pläne, wie es in einer Stellungnahme heißt. Die Schließung sei "ein erheblicher Schlag für die Versorgungsinfrastruktur in Wiesenbach". Die Entscheidung treffe insbesondere ältere Menschen, die nicht mobil seien und keine Möglichkeit zur Nutzung des Online-Bankings hätten. Für diese sei zumindest ein Serviceangebot über SB-Geräte zwingend notwendig. Sofern nach der Schließung nicht alle Wiesenbacher zur Volksbank wechselten, sei der örtliche Edeka-Markt keineswegs dazu ausgelegt, die Bargeldversorgung zu übernehmen. Für die von der Sparkasse angeführten Beweggründe habe man kein Verständnis. Die Aussage, dass man sich nicht aus der Fläche zurückziehen wolle, sei angesichts der Schließung von zehn der aktuell 55 Filialen "fast schon Zynismus". Darüber hinaus gebe es für die Schließung keine zwingenden Gründe. Die Sparkasse Heidelberg stehe wirtschaftlich im Vergleich zu anderen Kreditinstituten gut da.

In Dilsberg sieht man das ähnlich. Auch hier regt sich Widerstand. Der Ortschaftsrat hat sich einer ins Auge gefassten Initiative des Gemeinderates angeschlossen, gegen die Schließung der Filiale "anzugehen". "Wir wollen diese nicht einfach hinnehmen", betont Ortsvorsteher Karlheinz Streib. "Selbst wenn die Würfel bereits gefallen sind, wollen wir unser Unverständnis zum Ausdruck bringen." Der Beschluss im Ortschaftsrat sei vorauseilend für den Fall getroffen worden, dass der Gemeinderat noch aktiv werde. Stadtsprecherin Petra Polte berichtet, dass sich dieser am 23. März mit der Resolution beschäftigen wird.

In Lobbach hat Bürgermeister Edgar Knecht ein Gespräch mit einem Vorstandsmitglied der Sparkasse geführt. Dieses sei "ernüchternd" gewesen, berichtet er. Es bleibe bei der Schließung, der Sparkassenbus als "mobile Zweigstelle" solle montagnachmittags vorbeikommen. "Der Gemeinderat zeigte sich wenig erfreut", so Knecht.

In Heiligkreuzsteinach berichtet Bürgermeisterin Sieglinde Pfahl von einem "sehr konstruktiven Gespräch mit dem Gemeinderat und Vertretern der Sparkasse". Zwar sollen Bargeldabhebungen bis zu 200 Euro beim örtlichen Supermarkt möglich sein. Aber: "Unsere Mindestanforderung an den Standort bleibt unverändert der Geldautomat und der Kontoauszugsdrucker", so Pfahl, die in diesem Monat "weitere intensive Gespräche mit dem Sparkassenvorstand" führen will.

In Mauer erklärt Bürgermeister John Ehret, dass die Gemeinde keinen Rettungsversuch mehr startet. Die Reaktionen auf die Nachricht der Schließung seien "wirklich überschaubar" gewesen. Für weniger mobile Kunden könne der Sparkassenbus eine Alternative sein, meint Ehret, der nun nach Wiesenbach blickt: "Wenn es hier eine Änderung gibt, würde ich mir ein Gespräch mit dem Vorstand auch wünschen", sagt er.

Ein Sprecher der Sparkasse erklärt auf RNZ-Anfrage, dass es bei den Schließungsplänen bleibe. Derzeit würde die Information der Kunden und die Organisation des Sparkassenbusses vorbereitet. "Selbstverständlich sind wir aber gesprächsbereit und tauschen gerne Argumente mit Initiativen aus", so der Sprecher. "Uns ist wichtig, nicht im Dissens auseinanderzugehen, sondern den Dialog zu suchen." Der Sprecher betont zudem, dass sich die Sparkasse nicht aus den Orten zurückziehe, sondern auch Bargeld nach Hause bringe und Berater auch "Hausbesuche" anbieten – nach Corona.